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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وائل جمعة يعلق على جدل شارة المنتخب.. فيديو

وائل جمعة مدير المنتخب
وائل جمعة مدير المنتخب الوطني لكرة القدم

قال وائل جمعة مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، إن قائمة المنتخب المبدئية التي جرى الإعلان عنها للمشاركة في كأس العرب، لم يكن لها علاقة بمعسكر مباراتي ليبيا ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، مشددًا على أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي سيحمل شارة القيادة رغم عودة أحمد فتحي ظهير أيمن بيراميدز إلى الفريق: "فتحي تقبل هذا الأمر ولا مجال لفتحه مرة ثاني".

وأضاف وائل جمعة في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "ON"، قائلاً: "معندناش دوري وأسماء نختار منها، فالراجل شاف أبرز وأفضل العناصر، ومع بداية الدوري هيظهر لاعيبة كويسة، لكن إحنا مطالبين دلوقتي باللي موجود قدامنا، ومش هتكلم في أي مناقشة للأسماء المختارة، الناس لازم تبقى واثقة فيه لأبعد الحدود، لأن عينه مميزة، وهو كان السبب في اكتشافه، لأنه نقله إلى مانشستر يونايتد، وبالتالي لازم نبقى واثقفين في اختياراته". 

وتابع مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، قائلاً: " اتصلنا أنا وكيروش بالمستبعدين لاعب لاعب، وأخبرهم بأنه سعيد بهم، لكن مدة الاختيار في المنتخب تكون محدودة، والثانية لها حساب، وأكد لهم أن باب المنتخب موجود أمامهم، وهو مميز جدا في التواصل معهم ويحافظ على اللاعبين، وقال للاعبين منذ يومه الأول أن منتخب مصر ليس 11 لاعبا لأنه يعتمد على 40 لاعبا، وكل المستبعدين استقبلوا رسائله أفضل استقبال وأكدوا على أن هذا الكلام سيرفع روحهم المعنوية".

وائل جمعة مدير المنتخب الوطني لكرة القدم محمد صلاح احمد فتحي ظهير أيمن بيراميدز كيروش استبعاد أفشة ومحمد شريف

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