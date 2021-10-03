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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خايف عليك .. شادي محمد يوجه رسالة هامة لـ عماد متعب

شادي محمد نجم الأهلي
شادي محمد نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق

أكد شادي محمد نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق،أن عماد متعب زميله السابق بالنادي بالقلعة الحمراء أخ عزيز وزميل ملاعب.

وأعرب شادي برنامج البريمو بقناة ten، عن دهشته من إساءة فهم تصريحاته ضد  عماد متعب ومحاولة البعض الحديث عن الأمر كأنه أزمة.

وأكد أنه يخشى على متعب من هذه الرابطة التي لا تملك الصلاحيات كما أن الأشخاص الذين يعملون معه لا يساعدون على النجاح لأن أغلبهم بلا خبرات.

وقال شادي: " كنت أتصور أن تضم الرابطة شخصية بقيمة مصطفى مراد فهمي ليضع أسس الرابطة ويقوم بوضع اساس للرابطة مثل باقي الدوريات الأوروبية الكبرى".

وأوضح أن  الحديث عن شارة قيادة منتخب مصر، مرفوض وليس من حق أي لاعب الحديث عن هذا الأمر.

وأشار شادي محمد،  إلى أن الجميع يجب أن يلتزم بقرار الجهاز الفني لـ منتخب مصر، يمنح شارة القيادة لمن يشاء موضحا أن الأفضل في الوقت الحالي الحديث عن الأمور الفنية.

وأوضح أن الجهاز الفني لـ منتخب مصر يكرر نفس أخطاء فترة بداية عهد المدرب السابق حسام البدري وشهدت الحديث عن أمور خارج اطار كرة القدم مثل الشارة وغضب بعض اللاعبين.

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وأكد أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أدلى بتصريحات مرفوضة بأن منتخب مصر ليس شركة كهرباء كي يمنح المدربين وظائف.

وطالب مجاهد بالحديث بصورة لائقة والرد على الانتقادات بالصورة المطلوبة.

تشكيل رابطة الأندية:

استقرت رابطة الأندية المصرية،"مؤخرا" على اختيار أحمد دياب، رئيسا للمكتب التنفيذي للرابطة، ومتعب نجم الأهلي السابق، نائبا لأحمد دياب رئيس الرابطة، وعامر حسين في منصب المشرف على لجنة المسابقات  وثروت سويلم متحدثا عن اللجنة.

شادي محمد عماد متعب متعب منتخب مصر قائمة منتخب مصر

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