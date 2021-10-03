بشرى: جاهزين للدورة الخامسة وعلاقتنا بـ "ON"  تكاملية وليست شريكا إعلاميا فقط

أكدت بشرى رزة المؤسس المشارك ورئيس العمليات لمهرجان الجونة السينمائي، أنهم على أهبة الاستعداد لعقد مهرجان الجونة في دورته الخامسة، وأن إدارة المهرجان لديها الاستعداد لإقامة المهرجان في موعده قائلة: "جاهزين أكتر من أي سنة .. والسنة الي فاتت عملناه وعرفنا في ظل ازمة جائحة كورونا أن المهرجان هيتعمل قبلها بثلاثين يوم فقط، مكناش عارفين هيتعمل ولالا بسبب ظروف الجائحة "

واشادت بشرى رزة في لقاء خاص مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية "ON"، بدرو قناة " ON “ كشريك إعلامي في إدارة مهرجان الجونة، قائلة : "أون ليست مجرد شيك إعلامي لكنها قناة أمنت بنا منذ انطلاقنا في الدورة الأولى وكانت تقدم أفضل التغطيات الاعلامية منذ الانطلاق ليس فقط للجونة بل أفضل تغطية إعلامية لمهرجان سينمائي حتى على مستوى العالم بما يعزز تلك العلاقة ويجعلها علاقة تكاملية مع إدارة المهرجان ".

وواصلت : " بالعكس كان سبب حقيقي واصيل في نجاح المهرجان ".