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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان منطقة الجراج بجسر السويس يشكون من انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

أرسل القارئ عماد رأفت شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة .

وقال رأفت في شكواه نعاني نحن سكان منطقة الجراج بجسر السويس من انتشار الكلاب الضالة في المنطقة مما تتسبب في الرعب للاطفال وكبار السن والنساء بسبب تجمعها باعداد كبيرة ومشجاراتها مع بعضها .

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت لسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة انسانية .

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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