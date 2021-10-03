وكيل سعد سمير: اللاعب تمسك بالرحيل عن الأهلي لهذا السبب

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن سعد سمير قائد فريق الأهلي تمسك بالرحيل عن القلعة الحمراء، بحثا عن المشاركة المستمرة.

وقال تامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اذا كان سعد سميرشارك مع الأهلي 50% او اكثر من المباريات لاستمر في الموسم المقبل اجباري"

وتابع: "سعد سمير أحد اسباب انتقال كريم نيدفيد إلى فيوتشر".

كانت إدارة النادي الأهلي، وافقت “ مؤخرا”، على إعارة سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي فيوتشر لمدة موسمين.

سعد سمير يشكر الخطيب:



أكد سعد سمير تقديره الشديد لكلمات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عنه وتقديره الشخصي لي.

وقال سعد سمير أنه لا يجد من الكلمات التي يعطي هذا النادي حقه والذي كان سبباً مباشراً بعد المولي عز وجل فيما وصله اليه ولا التقدير الذي لاقاه من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الذي حرص علي الحديث معه بشكل شخصي وإحتفاء الإدارة والنادي واللاعبين والجهاز الفني به.