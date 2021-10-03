عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل سعد سمير: اللاعب تمسك بالرحيل عن الأهلي لهذا السبب

بكاء سعد سمير أثناء
بكاء سعد سمير أثناء توديعه للاعبي الأهلي

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن  سعد سمير قائد فريق الأهلي تمسك بالرحيل عن القلعة الحمراء، بحثا عن المشاركة المستمرة.

وقال تامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اذا كان  سعد سميرشارك مع الأهلي 50% او اكثر من المباريات لاستمر في الموسم المقبل اجباري"

وتابع: "سعد  سمير أحد اسباب انتقال كريم نيدفيد إلى فيوتشر".

شاهد.. سعد سمير يتأثر برحيله عن الأهلي وتغلبه دموعه

محمد شريف يوجه رسالة لـ سعد سمير بعد إعارته

كانت إدارة النادي الأهلي، وافقت “ مؤخرا”، على إعارة سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي فيوتشر لمدة موسمين.

سعد سمير يشكر الخطيب:


أكد سعد سمير تقديره الشديد لكلمات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عنه وتقديره الشخصي لي.
وقال سعد سمير أنه لا يجد من الكلمات التي يعطي هذا النادي حقه والذي كان سبباً مباشراً بعد المولي عز وجل فيما وصله اليه ولا التقدير الذي لاقاه من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الذي حرص علي الحديث معه بشكل شخصي وإحتفاء الإدارة والنادي واللاعبين والجهاز الفني به.

 

سعد سمير الأهلى رحيل سعد سمير وكيل سعد سمير النادي الأهلي

ترشيحاتنا

دعاء الضيق.. عليك بهذه الكلمات لإزالته مع الإكثار من الاستغفار

بريطانيا تهدد بشن حرب على هذه الدول

قمة نارية بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. اليوم

لو من مواليد 3 أكتوبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

هل تصح صلاة المرأة ببنطلون ضيق؟.. الإفتاء تجيب

أحمد كريمة : للرجل الحق في السكن مع طليقته في شقة واحدة بشرط.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السماء تمطر ذهبًا.. كويكب قريب قد يحول جميع سكان الأرض إلى مليارديرات|صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

كواليس قتل عروس قليوب.. عريسها استدرجها ليلة الدخلة وقتلها وشارك في العزاء

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

شبكة من الماس.. تفاصيل خطوبة ابنة مصطفى كامل على قبطان بحري | صور

السعودية.. الأرصاد تحذر من تأثر مناطق في المملكة بالإعصار شاهين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعمل بالجزر ولا يحتاج وقود.. شاهد رجل يقتحم بنزينة على حصان|فيديو

أول إصابة بشرية منذ عقود.. خفاش يتسبب في وفاة رجل بمرض نادر

حكاية السهرة.. لماذا حاول محمد فوزي سرقة «ساكن في حي السيدة» من عبدالمطلب؟

شاهد.. قرد يثير فزع الركاب داخل مطار في الهند

فيديو

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ