إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ متابعيه.. شاهد

وجه ابراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق ، رسالة لـ متابعيه و نشر تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتب ابراهيم سعيد " رسالتك الأن .. كل شيء سيأتيك في الوقت المناسب ، كن صبورا وقل “ يارب ”.

يذكر ان هاجم ابراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.



وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه علي "فيس بوك": "قرار كيروش باستبعاد افشه غريب جدا !!!

من قائمه المنتخب المصري وانضمام كوكا اللي اقل فنيا منذ انضمامه للمنتخب واستبعاد محمد شريف افضل المهاجمين في مصر حاليا قرار مشبوه ملوش علاقه بكره القدم"

