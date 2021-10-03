عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انجى علاء و يوسف الشريف من كواليس تصوير مسلسل “ كوفيد 25 ”

صدى البلد

نشرت السيناريست ومصممة الأزياء إنجى علاء  صورة لها مع زوجها الفنان يوسف الشريف و المخرج أحمد نادر جلال من كواليس تصوير مسلسل “ كوفيد 25 ” . 

 

وعلقت انجى علاء قائلة “ كوفيد٢٥ وأيامه ”.

 


يذكر ان عبرت  إنجى علاء، عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها الأخير “كوفيد 25”، والذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

 

وقالت إنجى علاء، خلال الندوة التي أقيمت بموقع “صدى البلد”، إنها متفهمة للغاية كل الانتقادات التي طالت توقيت عرض العمل، وسط هذا التوتر الذي نعيشه في ظل جائحة كورونا.

 

وأضافت إنجى علاء: “من تناول الأحداث بشكل جدي، سوف يعلم أن الشامبو لم يكن النجاة كما صور البعض، ولكن مادة الفورمالين بداخله هي المنجية”

 

الفنان يوسف الشريف يوسف الشريف كوفيد 25 انجي علاء

ترشيحاتنا

أخبار السيارات | تعرف علي وحش الـ "بيك آب" GMC سييرا.. ومواصفات وأسعار شيفروليه أوبترا 2022

معجزات لمن يداوم على صلاة الضحى

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

مدافع برشلونة السابق يكشف لـ صدى البلد أسباب انهيار البلوجرانا

انتهاء المرحلة الأولي من الموجة 18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية اليوم

بدء سداد مصروفات المدارس بالرقم القومي عبر 3 وسائل.. اليوم

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السماء تمطر ذهبًا.. كويكب قريب قد يحول جميع سكان الأرض إلى مليارديرات|صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

كواليس قتل عروس قليوب.. عريسها استدرجها ليلة الدخلة وقتلها وشارك في العزاء

شبكة من الماس.. تفاصيل خطوبة ابنة مصطفى كامل على قبطان بحري | صور

السعودية.. الأرصاد تحذر من تأثر مناطق في المملكة بالإعصار شاهين

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سنجاب يتحدى رجلا ويملئ سيارته بـ148 كجم جوز شاهد رد فعله|صور

يعمل بالجزر ولا يحتاج وقود.. شاهد رجل يقتحم بنزينة على حصان|فيديو

أول إصابة بشرية منذ عقود.. خفاش يتسبب في وفاة رجل بمرض نادر

حكاية السهرة.. لماذا حاول محمد فوزي سرقة «ساكن في حي السيدة» من عبدالمطلب؟

فيديو

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ