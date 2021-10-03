انجى علاء و يوسف الشريف من كواليس تصوير مسلسل “ كوفيد 25 ”

نشرت السيناريست ومصممة الأزياء إنجى علاء صورة لها مع زوجها الفنان يوسف الشريف و المخرج أحمد نادر جلال من كواليس تصوير مسلسل “ كوفيد 25 ” .

وعلقت انجى علاء قائلة “ كوفيد٢٥ وأيامه ”.



يذكر ان عبرت إنجى علاء، عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها الأخير “كوفيد 25”، والذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

وقالت إنجى علاء، خلال الندوة التي أقيمت بموقع “صدى البلد”، إنها متفهمة للغاية كل الانتقادات التي طالت توقيت عرض العمل، وسط هذا التوتر الذي نعيشه في ظل جائحة كورونا.

وأضافت إنجى علاء: “من تناول الأحداث بشكل جدي، سوف يعلم أن الشامبو لم يكن النجاة كما صور البعض، ولكن مادة الفورمالين بداخله هي المنجية”