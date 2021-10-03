عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتهاء المرحلة الأولي من الموجة 18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية اليوم

ازالة التعديات على
ازالة التعديات على أملاك الدولة

 تنتهي المرحلة الأولى من الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أراضى الدولة والاراضي الزراعية اليوم، الاحد ، والتي كانت قد بدأت في 13من سبتمبر الماضي .

وجاءت الموجة 18، تنفيذاً لتوجيهات  رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وفى إطار تنفيذ تكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .

واكد  اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، انه يتابع على مدار الساعة الجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في 13 سبتمبر الجاري وتستمر حتى نهاية شهر نوفمبر القادم بمراحلها الثلاثة.

و أكد وزير التنمية المحلية أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع كافة التعديات لإزالتها وفقاً للخطة التي تم وضعها مع المحافظات حيث من المقرر أن يتم الإنتهاء من إزالة 16 ألف مبنى مخالف فى جميع المحافظات على مساحة حوالى 14 مليون متر مربع ، كما تستهدف إزالة تعديات بالزراعة على مساحة أكثر من 12,5 ألف فدان .

وقال اللواء محمود شعراوى أن هناك توجيهات لجميع المحافظات بضرورة التنسيق مع جهات الولاية للأراضى التي تم إزالة التعديات من عليها سواء كان بالزراعة أو المباني بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى والمرور على تلك الأراضى فى أيام الإجازات و العطلات السمية .

وأوضح " شعراوى " أن المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن نجحت حتى 28 سبتمبر الجاري في إزالة 6920 مبنى مخالف فى جميع المحافظات على مساحة حوالي مليون و 625 ألف متر مربع ، موضحاً أن محافظة الشرقية قامت بإزالة 1153 مبنى مخالف على مساحة 218 ألف متر مربع ، كما قامت محافظة البحيرة بإزالة 449 مبنى على مساحة 56 ألف متر مربع ، وقامت محافظة الدقهلية بإزالة 526 مبنى مخالف على مساحة 36 ألف متر مربع ، فيما قامت محافظة المنيا بإزالة 511 مبنى على مساحة 38 ألف متر مربع ، كما قامت محافظة  الإسماعيلية بإزالة 489 مبنى على مساحة 64 ألف متر والغربية بإزالة 521 مبنى على مساحة 33 ألف متر مربع.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظات قامت بإزالة 2710 حالة تعدى على الأراضى الزراعية لمساحة 15266 فدان ، وقامت محافظة الشرقية بتنفيذ 674 حالة إزالة وبنى سويف 275 حالة والمنوفية 236 حالة والغربية 355 حالة والأقصر 159 حالة وكفرالشيخ 159 حالة .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى المتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء ، مشيراً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ  ، مشيراً إلي أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التى تستهدفها الموجة 18 والتى تستمر على مدار 3 أشهر لتحقيق الخطة المستهدفة وفقاً للجدول الزمنى الذى أعدته كل محافظة .

وشدد وزير التنمية المحلية على قيام المحافظات بتحصيل تكلفة الإزالة على حساب المواطن المتعدى وذلك وفقاً للقانون .

جدير بالذكر أن الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل : الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021 وتبدأ المرحلة الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة فى الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021 .

المرحلة الاولي الموجة الـ 18 إزالة التعديات اليوم رئيس الجمهورية وزير التنمية المحلية

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية يختتم زيارته للأقصر بتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بـ إسنا.. شعراوي: الحكومة تضع مبادرة حياة كريمة على رأس أولوياتها |صور

شعراوي يتفقد عددًا من مشروعات حياة كريمة بجنوب الأقصر .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| شروط موسيماني لتجديد عقده مع الأهلي.. ميدو يحذر كيروش من "قنبلة موقوتة"

إعصار شاهين يضرب جنوب شرق إيران وسقوط 60 مصابا |فيديو

أخبار التكنولوجيا.. حقيقة توقف تطبيق واتساب عند الملايين من المستخدمين.. 4 نصائح لحماية حساباتك على الإنترنت من الاختراق

أهم الأخبار.. أزهري يجيز سكن الرجل مع طليقته في هذه الحالة.. ورضوى الشربيني تكشف عن أسرع جوازة في التاريخ

عاشق شباك السماوي.. سجل مرعب لـ محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

أخبار السيارات | تعرف علي وحش الـ "بيك آب" GMC سييرا.. ومواصفات وأسعار شيفروليه أوبترا 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السماء تمطر ذهبًا.. كويكب قريب قد يحول جميع سكان الأرض إلى مليارديرات|صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

كواليس قتل عروس قليوب.. عريسها استدرجها ليلة الدخلة وقتلها وشارك في العزاء

شبكة من الماس.. تفاصيل خطوبة ابنة مصطفى كامل على قبطان بحري | صور

السعودية.. الأرصاد تحذر من تأثر مناطق في المملكة بالإعصار شاهين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سنجاب يتحدى رجلا ويملئ سيارته بـ148 كجم جوز شاهد رد فعله|صور

يعمل بالجزر ولا يحتاج وقود.. شاهد رجل يقتحم بنزينة على حصان|فيديو

أول إصابة بشرية منذ عقود.. خفاش يتسبب في وفاة رجل بمرض نادر

حكاية السهرة.. لماذا حاول محمد فوزي سرقة «ساكن في حي السيدة» من عبدالمطلب؟

فيديو

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ