الإمارات.. محمد بن راشد يستقبل رئيس رواندا

استقبل محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، بحضور حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ومكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

ورحّب محمد بن راشد آل مكتوم بالرئيس الرواندي والوفد المرافق، خلال اللقاء الذي عقد في مقر معرض "إكسبو 2020 دبي" وحضره الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي.

وتناول اللقاء مستقبل العلاقات الثنائية في ضوء الروابط التاريخية القوية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين في إطار توافق وجهات النظر حول القضايا الأساسية التي تخص المنطقة، وتوحد الرؤى حول ضرورة تضافر الجهود العالمية في مواجهة التحديات المشتركة العابرة للحدود، وزيادة الاستفادة من الموارد المتاحة وتعزيز مستقبل التنمية المستدامة.

وتطرق اللقاء إلى بحث فرص توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما على صعيد التبادل التجاري وفتح مجالات أرحب أمام القطاع الخاص في البلدين للتعرف على الفرص الاستثمارية القائمة والمستقبلية لدى الدولتين، خاصة في المجال السياحي مع بدء حركة السفر حول العالم في العودة التدريجية إلى أوضاعها الطبيعية، وفي ضوء ما تتمتع به الإمارات ورواندا من مقومات جذب متنوعة، علاوة على التعاون في مجالات التكنولوجيا والتطوير التقني والتعليم والزراعة والتنمية البشرية، والاستثمار الأخضر والاستدامة والبنية التحتية وغيرها من المجالات الحيوية.