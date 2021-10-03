صباح البلد يستعرض مقال إلهام أبو الفتح "100 عام على حديقة المريلاند"

استعرضت الإعلامية فاتن عبد المعبود خلال حلقتها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد مقالا جديدا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح بعنوان "100 عام على حديقة المريلاند".

وجاء المقال كالتالى :

كنت أتمنى أن أتابع هذه الأيام إجراءات الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء حديقة الميريلاند الشهيرة في مصر الجديدة، والمسجلة في وزارة الآثار المصرية وفي هيئة اليونسكو العالمية كأثر هام يحتوي خضرة وأشجار نادرة ، وهي رئة مصر الجديدة ومسرح ذكريات سكانها.

هذه الحديقة التي تم إنشاؤها في البدايات الأولى لتنفيذ مخطط البارون أمبان لإنشاء مصر الجديدة، لتكون جديدة في كل شيء في طابعها المعماري المميز إلى نوعية الأشجار المزروعة بها أو في النشاطات التي أقيمت فيها مثل سباق الخيول أو المهرجانات الاجتماعية والثقافية والأعياد، وزودت بمقاعد للجلوس ومنصة تاريخية وهى منصة غرناطة أمام حديقة المريلاند التي كانت تتزين في الأعياد والمناسبات التاريخية والقومية.

لكني فوجئت بالعديد من الاستغاثات من أهالي حى مصر الجديدة .. الاهالي يستغيثون من بلدوزرات وأعمال حفر تتم في الحديقة وخلع للأشجار يقولون ان هذا الهدم هو لإنشاء نصب تذكاري، وانا لا أدري اي نصب تذكاري يتم إنشأوه ولماذا في هذا المكان وهل ضاقت الأرض بالنصب التذكاري حتى نتلف حديقة مسجلة كأثر .. كل مايحدث يسئ لسمعة مصر ويهدد برفع الحديقة من قائمة التراث الإنساني في اليونسكو.

والحقيقة أنني استغربت لما يحدث فقد كنت اتمنى لهذه الحديقة العريقة ان تشهد اهتماما وتنسيقا وحتى زيادة في المساحة لا تقليل، خاصة أنها تعرضت لمشروعات غريبة منذ عام 2011 جعلتها منطقة مغلقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه دائما بالحفاظ على الخضرة والتوسع في المساحات الخضراء، لتوفير حياة بيئية وصحية أفضل للمواطنين، فضلاً عن إضفاء طابع التنسيق الحضاري للدولة المصرية الجديدة. وهو مجرد بداية لما يطمح ويسعى إليه الرئيس الذي يرثي دائما قيم الجمال وحب الحياة والخضرة وارتباطها الوثيق بإحياء المتاحف والاهتمام بالآثار لإبراز الوجه الإنسانى العريق والحفاظ على التراث الإنساني والحفاظ على التاريخ.

أنا لا أدري من اتخذ هذه القرارات قد تكون شركة مصر الجديدة وقد يكون محافظ القاهرة ولكني أناشد من اتخذ القرار رفقا بمصر وتراثها وتاريخها حماية للأجيال القادمة.

