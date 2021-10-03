محمد عبد الله مديرًا عامًا لجهاز تحسين الأراضي بالفيوم

أصدر الدكتور السعيد حماد رئيس مجلس إدارة جهاز مشروعات تحسين الأراضي قرارا رقم ٨٢٠ بتاريخ ٢٣-٩ -٢٠٢١ بتكليف المهندس محمد عبد الله عبد القادر مديرا عاما لجهاز تحسين الأراضي بالفيوم خلفا للمدير السابق لبلوغه سن المعاش لحين شغل الوظيفة رسميا.

يذكر ان عبد الله من أبناء يوسف الصديق وخريج كلية الزراعة بالفيوم وشغل عدة مناصب آخرها مدير إدارة تحسين الأراضي بابشواي ثم مديرا لإدارة الأراضي بالجهاز بالفيوم ويعرف عنه العمل والكفاءة في عمله وتواصله مع الجميع مما رفع رصيده وتكليفه مديرا لمنطقة الفيوم وثقة رئيس مجلس الإدارة وقيادات الهيئة في شخصه.