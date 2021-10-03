أرقام النصر وملوك البحر.. القوات البحرية المصرية في حرب أكتوبر |لقطات نادرة

عرضت فضائية اكسترا نيوز" لقطات نادرة عن حرب أكتوبر 1973، والتى يحتفل بها الشعب المصرى والدولة المصرية خلال الشهر الجارى، وذلك بمرور 48 عامًا على ذكرى الانتصار الكبير للجيش المصري في معركة استرداد الأرض والكرامة.

وتقيم الدولة بمناسبة احتفالات أكتوبر عدة فعاليات على مدار الشهر فى مختلف الاتجاهات بهدف تعريف الأجيال الجديدة بما فعله الجيش المصرى والشعب فى ملحمة السادس من أكتوبر 1973.

وسميت الحرب في مصر حرب السادس من أكتوبر تيمناً بالشهر الميلادي الذي نشبت فيه الحرب أو حرب العاشر من رمضان تيمناً بالشهر الهجري الموافق لنفس التاريخ. وتعرف الحرب في سوريا باسم حرب تشرين التحريرية تيمناً بالشهر السرياني الموافق لتاريخ الحرب. فيما تعرف الحرب في إسرائيل باسم حرب يوم الغفران، نظراً لموافقة تاريخ بدء الحرب عيد يوم الغفران اليهودي.

وتم الذكر أن حرب الاستنزاف هي حرب استمرت ثلاث سنوات ونصف، شنتها القوات المصرية على القوات الإسرائيلية في سيناء عقب هزيمة حرب 1967. قامت الحرب على أساس استنزاف قدرات الجيش الإسرائيلي وليس على أساس المواجهة المباشرة ومنعه من الوصول إلي غرب القناة.

و تضمنت الحرب ثلاث مراحل رئيسية هي مرحلة الصمود، ثم مرحلة المواجهة والدفاع، وأخيرا مرحلة الردع والحسم.

و نجحت مصر خلال تلك الفترة في استكمال بناء منظومة الدفاع الجوى المصري، وتحريك حائط صواريخ الدفاع الجوى إلى قرب حافة الضفة الغربية للقناة، وتنفيذ عدة عمليات لعبور الشاطئ الشرقي للقناة داخل عمق سيناء، كما أعادت بناء قواتها الجوية، وأعادت تنظيم وتدريب القوات المسلحة. خلال عمليات تلك الفترة استشهد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المصرية وهو على الخطوط الأمامية للجبهة في موقع المعدية رقم 6 بمنطقة الإسماعيلية أثناء معارك المدفعية يوم 9 مارس/آذار 1969.