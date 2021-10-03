الاستقالة الأولى بالدوري.. طارق الصاوي يعتذر عن تدريب الحمام المطروحي

تقدم طارق الصاوي مدرب الحمام المطروحي، باستقالته من تدريب الفريق بعد جولة واحدة بدورى القسم الثاني لمجموعة بحري.

وكتب الصاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “اتقدم بالاعتذار لمجلس إدارة نادي الحمام جميعا، واتقدم بالشكر والتقدير متمنيا لهم كل التوفيق في الفترة القادمة، وذلك لظروف شخصية،، وكل الشكر للجمهور المحترم واللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري والعاملين بالنادي، تحياتي وسلامي ونتقابل بإذن الله علي خير”.



وتعد استقالة طارق الصاوي من تدريب الحمام هي الأولى في دوري القسم الثاني الموسم الحالي 2021-2022 .

ولعب نادي الحمام مباراة واحدة فقط أمام فريق الصيد بالمحلة وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الأولى من المسابقة بمجموعة بحري.

ويحتل فريق دكرنس المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة بحري بدورى القسم الثاني برصيد 3 نقاط بالتساوي مع سبورتنج السكندري والاوليمبي.