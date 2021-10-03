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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلال 5 أيام.. بشرى سارة لعلاج يقضي على كورونا

عقار مولنوبيرافير
عقار مولنوبيرافير

نشر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، منشورا جديدا من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أكد من خلاله أهمية عقارمولنوبيرافير.

وقال جمال شعبان، إن عقار مولنوبيرافير أول عقار رسمي أنتجته شركة “ميرك”، وهو عبارة عن أقراص يتم تناولها للقضاء على فيروس كورونا خلال 5 أيام دون الحاجة إلى اللقاح، وقد نشرت دراسة حديثة حوله.

 

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 وأوضحت نتائج التجارب الخاصة بـ عقار مولنوبيرافير نتائج إيجابية تجعله أحد أكثر تطورات الأدوية الواعدة التي رأيناها في الوباء حتى الآن.

وفي تجربة دولية كانت ستختبر الدواء ضد أنواع مختلفة من COVID، تم إعطاء الدواء للأشخاص في المراحل المبكرة من العدوى الذين لديهم واحد أو أكثر من عوامل الخطر لمرض خطير، ووجد أنه يقلل من خطر دخولهم المستشفى بنسبة 50٪، كما يجب إعطاء الأدوية الأخرى المضادة للفيروسات، وأكثر الأدوية الواعدة حتى الآن ريمسيفير، كحقنة في الوريد، ولكن عقار مولنوبيرافير عبارة عن قرص يمكن تناوله في المنزل.

ومع ذلك، كما هو الحال مع جميع التطورات الدوائية الجديدة المثيرة، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البيانات من المزيد من المرضى قبل أن نعرف على وجه اليقين مدى جودة هذا الدواء.

لم يتم فحص بيانات التجربة السريرية من قبل علماء آخرين، وكان عدد الأشخاص في هذه التجربة صغيرًا، أقل من 400 شخص تلقوا الدواء.

كما كانت الأعداد الإجمالية الذين استفادوا من الدواء أقل بنسبة 14٪ في مجموعة العلاج مقابل 7٪ في مجموعة العلاج الوهمي.

هذا يعني أن الكثير من الناس بحاجة إلى إعطاء الدواء حتى يكون له تأثير حقيقي. 

وبدت الآثار الجانبية مقبولة أيضًا في البيانات المنشورة حتى الآن، ولكن مراقبي الأدوية سيرغبون في رؤية المزيد من المعلومات قبل أن يعطوا دواءً مثل هذا اهتماما واسعا.

ويعتبر هذا العلاج فرصة حقيقية، خاصة لأولئك المعرضين للإصابة بالمرض ولكنهم غير قادرين على الحصول على اللقاح، أو من غير المحتمل أن يقوموا باستجابة مناعية قوية له.

 

 

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