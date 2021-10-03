أول إقالة في الدوري الإنجليزي.. واتفورد يوجه الشكر لمدربه

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي، إقالة مدربه، الإسباني تشيسكو مونيوز، بعد نتائج الفريق السلبية منذ بداية الموسم.

وجاءت إقالة مونيوز، بعد مرور7 جولات فقط من الدوري الإنجليزي، حيث تلقى 4 هزائم، واحتل المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

كما ودع واتقورد تحت قيادة مونيوز مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية أمام فريق ستوك سيتي.

ونشر واتفورد بيانا رسميا أوضح من خلاله أن الإدارة مستاءة من نتائج الفريق الحالية، ومنحته المثير من الفرص دون أي تحسن.

ووجه النادي الشكر للمدرب خاصة بعد دوره في الصعود للدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وتمنى له الأفضل في خطوته المقبلة.