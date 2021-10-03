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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول إقالة في الدوري الإنجليزي.. واتفورد يوجه الشكر لمدربه

تشيسكو مونيوز
تشيسكو مونيوز

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي، إقالة مدربه، الإسباني تشيسكو مونيوز، بعد نتائج الفريق السلبية منذ بداية الموسم.

 

وجاءت إقالة مونيوز، بعد مرور7 جولات فقط من الدوري الإنجليزي، حيث تلقى 4 هزائم، واحتل المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

 

كما ودع واتقورد تحت قيادة مونيوز مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية أمام فريق ستوك سيتي.

 

ونشر واتفورد بيانا رسميا أوضح من خلاله أن الإدارة مستاءة من نتائج الفريق الحالية، ومنحته المثير من الفرص دون أي تحسن.

 

ووجه النادي الشكر للمدرب خاصة بعد دوره في الصعود للدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وتمنى له الأفضل في خطوته المقبلة.

الدوري الإنجليزي كأس الرابطة الإنجليزية كأس الرابطة ستوك سيتي مونيوز أول إقالة في الدوري الإنجليزي

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