على مساحة 660 مترا.. بدء إنشاء مدرسة بقرية شعشاع في المنوفية ضمن حياة كريمة

بدأت الأجهزة التنفيذية اليوم في محافظة المنوفية في البدء في إنشاء مدرسة شعشاع الابتدائية في مركز اشمون وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

سيتم إقامة المدرسة علي مساحة حوالي 660م² لخدمة العملية التعليمية بقرية شعشاع ، وذلك بحضور سعد أحمد رجب رئيس الوحدة المحلية بشطانوف ، والشركة المنفذة للمبادرة.

وأشار سامي سرور رئيس المدينة، أنه جار الانتهاء من صب القواعد العادية للمدرسة، وذلك في إطار تواصل العمل في قطاع الأبنية التعليمية بقري مركز أشمون من خلال المبادرة الرئاسية حياه كريمة سواءً بإنشاء مدارس جديدة أو برفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل، أو إنشاء أجنحة جديدة داخل المدارس، مؤكداً استمرار العمل بجميع مشروعات المبادرة بصورة جيدة وعلي أكمل وجه دون أي مشاكل أو معوقات.

من جانبه أكد سرور علي المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتدعيم الكامل لها وتذليل كافة العقبات لسرعة التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع قري مركز أشمون.