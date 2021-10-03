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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حادثين بصحراوي المنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم ، وأصيب 19، في حادثين منفصلين بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة ، بوقوع الحادث الأول إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي ، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وهم : مهند وليد 13 سنة ، وشقيقته "عبير" 9 سنوات ، ووفاء سميح 50 سنة ، وجميعهم من محافظة أسيوط .

 

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وأصيب 8 أشخاص آخرين هم: مراد وليد 12 سنة، وأشقائه شروق 10 سنوات ، محب 7 سنوات، مروة 3 سنوات ، ورانيا صلاح 5 سنوات، عدلي نسيم 42 سنة، وابنته "نرمين" 16 سنة ، أميرة علاء 19 سنة ، جميعهم من محافظة أسيوط ، ومصابين باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. 

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، والتي أعادت الحالة المرورية لطبيعتها بعد توقفها لبضع دقائق جراء الحادث، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى المنيا العام .

كما تلقت أجهزة الأمن إخطارا بالحادث الثاني ، حيث أصيب 11 شخص جميعهم من محافظة المنيا ، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص " أجرة " بالطريق الصحراوي الشرقي، رقمها 7256 ى ط أ قيادة عابد العزيز، شمال كمين الشيخ فضل بـ15 كيلو، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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