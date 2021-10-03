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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 3-10-2021

أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 3-10-2021

يعرض "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 3 –10 – 2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.

 

أسعار الخضراوات اليوم

 

وصل سعر الطماطم إلى 5.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 6.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 3.25 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5.5  جنيه، والجزر بدون عروش 4 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 15 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

 

 

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27 جنيها لـ البيضاء..أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-10-2021

 

أسعار الخضراوات اليوم

 

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 4جنيه للكيلو، والرومي بـ 3.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 3.5 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 5.5 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4.5 والألوان بـ14 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3 جنيهات.

 

أسعار الخضراوات اليوم

 

أسعار الخضراوات اليوم  ..سجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5 جنيهات، والبلدي 4 جنيهات، أما أسعار البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 9 جنيهات، والثوم بـ 22 جنيها، واللفت بـ2 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 10 جنيهات.

 

 

 

أما أسعار الفاكهة اليوم الأحد،  فوصل سعر كيلو البرتقال الصيفي إلى 9 جنيهات، والجريب فروت إلى 9 جنيهات والليمون البلدي بـ 9 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب الكرمسن إلى 15 جنيها، والعنب الرومي الأحمر 9 جنيهات للكيلو، ووصل سعر بلح سلمى إلى 20 جنيها للكيلو، والبلح البارحي إلى 25 جنيها، فيما وصل سعر كيلو التين البرشومي إلى 13جنيها، والجوافة إلى 7 جنيهات للكيلو، وسجل الرمان 7 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 8 جنيهات، وتراوحت أسعار المانجو بين 9 و40 جنيها للأنواع المختلفة.

 

كما سجلت أسعار الفاكهة.. البطيخ من وزن 6:8 كيلو بـ 28 جنيها كأعلى سعر للثمرة الواحدة، ومن وزن 4:6 بـ18 جنيها للثمرة الواحدة، كما وصل سعر الخوخ المستورد إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى الخشابي وصلت إلى 15 جنيها للكيلو، وكمثرى الثلاجة بـ18 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35جنيها للكيلو، والكيوي إلى 26 جنيها للكيلو.

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