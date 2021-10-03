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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجروان يبحث مع الاتحادات النوعية العربية توحيد جهود دعم العمل العربي المشترك.. صور

الجروان
الجروان

بحث أحمد بن محمد الجروان، رىيس مجلس التسامح العالمي، مع الاتحادات النوعية العربية، توحيد جهود دعم العمل العربي المشترك خلال الاجتماع الترحيبي الأول لممثلي الاتحادات العربية النوعية والمتخصصة، المسجلة بجامعة الدول العربية، والذي عقد بمدينة الشارقة.


جاء ذلك برئاسة أحمد بن محمد الجروان، رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب، ورئيس المكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية التابع لجامعة الدول العربية.


وشهد الاجتماع ممثلي مختلف الاتحادات العربية، والدكتور رضا آل رحمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للخبراء العرب، وممثلة مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، وذلك بهدف تعزيز العلاقة ما بين الاتحادات العربية من أجل دفع عجلة العمل العربي المشترك.


وألقى "الجروان"، كلمة رحب فيها بممثلي الاتحادات العربية، شاكرا لهم عملهم وتعاونهم لخير ومصلحة الشعب العربي الكبير.


ودعا "الجروان"، خلال كلمته، الحضور للعمل سويا من أجل توحيد وتكامل الجهود كل في مجالات خبراته المخصصة من أجل الخروج بمبادرات تعزز من العمل العربي المشترك بهدف دعم التنمية والازدهار في الوطن العربي الكبير.


من جانبهم، شكر المشاركون مبادرة "الجروان"، مشيدين بدوره في حشد وجمع جهود الاتحادات العربية.


وقدم الدكتور مجدي محمد علام، ممثل الاتحاد العربي للشباب والبيئة، بالغ التحية للاتحاد العام للخبراء العرب، ورئيسه "الجروان"، على عقد هذا الاجتماع الذي من شأنه توحيد جهود الاتحادات العربية والربط فيما بينها.
 

وأكد ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات، بما يخدم عمل الاتحادات العربية المختلفة، مشيرًا إلى أن الاتحادات المشاركة استفادت من مثل التواصل مع الاتحادات العربية الأخرى، وعبر تمثيل اتحاداتهم في الاتحاد العام للخبراء.


ووضع الخبراء عددًا من التصورات والمشروعات والأفكار الهادفة لتعزيز العلاقة بين الاتحادات العربية ودعم آلية العمل العربي المشترك، وسيعمل الاتحاد العام للخبراء العرب على بلورة هذه الأفكار والتصورات وبحث آلية تنفيذها خدمة لأهداف التنمية والتطوير في مختلف المجالات في الوطن العربي الكبير.


من جانبها، أكدت ممثلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، سمر فائق أحمد بدير، مسئولة الأنشطة والبرامج للمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة، دعم الجامعة لمثل هذه اللقاءات ومخرجاتها، بما يدعم منظومة العمل العربي المشترك، مشيرة إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام، تولي أهمية كبيرة لدور الاتحادات العربية، والتنسيق بينها.


كما توجه عبد المنعم محمد عبد الله العيد، ممثل الاتحاد العربي للتطوع، باسم كل ممثلي الاتحادات المشاركين، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة على النجاح الكبير لافتتاح معرض إكسبو 2020، الذي يعد حدثا تاريخيا مبهرًا يؤكد ريادة وتقدم وازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات.


شارك في الاجتماع الأول لممثلي الاتحادات العربية لدى الاتحاد العام للخبراء العرب، ممثلو: "الاتحاد العربي للشباب والبيئة، واتحاد أسواق المال العربية، والاتحاد العربي للتطوع، واتحاد المحامين العرب، واتحاد الجامعات العربية، ومنظمة المدن العربية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد الغرف العربية، والمنظمة العربية للتنمية  الزراعية، والمعهد العربي للتخطيط، والاتحاد العربي لمتابعة التزوير والتزييف، واتحاد الإعلاميات العرب، واتحاد قيادات المرأة العربية".


وخلص الاجتماع إلى أهمية بناء الشراكات وتوحيد الجهود بين الاتحادات العربية المختلفة وتبادل الخبرات والمصالح، بما يعزز دور الاتحادات العربية محليًا ودوليًا، ووضع تصورات وخطط تنفيذية لآليات التعاون والشراكة بين مختلف الاتحادات العربية عبر مظلة الاتحاد العام للخبراء العرب وملتقى الاتحادات العربية النوعية والمتخصصة، التابع لجامعة الدول العربية، بحيث تشكل آلية الاتحادات رافدًا أساسيًا من روافد العمل العربي المشترك.

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