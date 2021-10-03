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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

نائب رئيس البرلمان العربي يشيد بالبرنامج التمكيني للأمناء البرلمانيين

صدى البلد

اختتم مركز الدبلوماسية البرلماننية العربية التابع للبرلمان العربي، فعاليات البرنامج التمكيني للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية حول: “المعايير الحديثة في إدارة المجالس النيابية والشورية”، والذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة عدد من الأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين لعدد من البرلمانات والمجالس العربية برعاية  النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، وبحضور النائب اللواء طارق نصير، عضو البرلمان العربي، والنائبة شادية الجمل، نائب رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي.


وأعرب النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، عن شكره وتقديره لكل المشاركين في البرنامج وتفاعلهم الإيجابي الذي أثمر عنه نجاحه بصورة مشرفة، مؤكداً دعم البرلمان العربي ومساندته للأمانات العامة في البرلمانات العربية بما يخدم أهداف العمل العربي المشترك.

ونقل "عابد" تحيات وتقدير وشكر عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي،  للمشاركين والحضور على مشاركتهم وتفاعلهم المتميز، مؤكدًا أن البرنامج التدريبي هو الأول من نوعه، والذي يهدف لتعزيز وتطوير قدرات الأمانات البرلمانية في الدول العربية انطلاقًا من الرصيد الزاخر والتجارب المتميزة العربية والدولية.

وفي ختام البرنامج، قام النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، بتوزيع الشهادات على المشاركين في “البرنامج التمكيني للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية”.

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