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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 5 آلاف طن صودا و96 سيارة وحفار عبر موانئ بورسعيد

صدى البلد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  AHMED TELLI التى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 114 متر بغاطس 6.3 متر وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.  

 

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد، السفينة HE SHIN التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190 مترا بغاطس 7.8 متر وذلك لتفريغ 54 سيارة و42 حفار بالميناء.

 

وذكر البيان، أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن. . 

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بينما شهد ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

 

كما استقبل الميناء، سفينتين بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

 

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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