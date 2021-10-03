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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وزير الشئون النيابية للبرلمان: نجدد العهد والميثاق على دعمكم في دور الانعقاد الجديد

المستشار علاء الدين
المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية

قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون  المجالس النيابية، إن الحكومة تجدد العهد والميثاق بأن تكون داعما  لمجلس النواب، فى أداء مهامه، مؤكدا أن نواب البرلمان قادرون على تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري.

 

وأوضح فؤاد، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن دور الانعقاد الماضي، شهد العديد من الإنجازات الرقابية والتشريعية التى حققها مجلس النواب، الذى أظهر للعالم كله،   الوجه الحقيقي للديمقراطية المصرية، التى تؤكد أن  الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها.

 

وأشار إلى أن الحكومة ألقت بيان حول برنامجها حول برنامجها وما تمكنت من إنجازه فيه في كافة الجوانب المختلفة والمستهدف تحقيقه، مشيرا إلى أنه حرصا من الحكومة على التعاون مع  المجلس عملت  كلا فى اختصاصاته على تنفيذ بيان  الحكومة.

 

وأوضح أن رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، وجه  بالتعاون المطلق مع النواب بشكل مباشر او من خلال مكاتب الاتصال السياسي  والعمل على إنجاز طلبات النواب.

 

متابعا : إذ انقل اليكم تهنئة رئيس مجلس الوزراء والوزراء احمل لكم رغبة الحكومة على استكمال التعاون وإنجاز ما تبقي من برنامجها وفقا لرؤيتكم التشاورية ".

 

وأوضح أنه يثمن الدور التشريعى  لمجلس النواب الذى يرأسه شيخ من شيوخ القضاء الذى ادار جلسات المجلس ببراعة واقتدار  وكانت تدخلاته هى المرشد للحكومة قبل أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن الجميع يعمل على استرداد مصر مكانتها بين الأمم تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي القوي الأمين الذى انطلق بالدولة المصرية وصارت واحدة من الدول التي لها مكانتها الدولية والإقليمية.

المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الحكومة مجلس النواب رئيس الوزراء

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