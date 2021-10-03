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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

126 بحثًا علميًا لتطوير الكيمياء بمؤتمر «علوم طنطا» بشرم الشيخ

عميد كلية العلوم
عميد كلية العلوم

أعلن الدكتور طارق مصطفى، عميد كلية العلوم بجامعة طنطا، اليوم الأحد، أن إجمالي الأبحاث العلمية التى شاركت فى المؤتمر الدولى للاتجاهات الحديثة فى الكيمياء بلغ أكثر من 126 بحث، رغم الظروف التي يمر بها العالم فى ظل جائحة فيروس كورونا.

 

وأشار الدكتور يحى عبد الجليل وكيل كلية العلوم للدراسات العليا إلى أن الأبحاث التى قدمت للمؤتمر هذا العام شارك بها أكثر من 45 جهة بحثية داخل مصر وخارجها ، مؤكدًا أن هذه الأبحاث تخدم خطة الدولة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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وقال رئيس المؤتمر الدكتور الرفاعى قناوى، إن المؤتمر ناقش خلال فترة انعقاده من 1-4 أكتوبر الجارى تطبيقات الكيمياء فى الزراعة والبيئة والطب وعلوم المواد والعلوم الصيدلية، كما ناقش الاتجاهات الحديثة فى التخصصات الجديدة والبيئية مثل علم البوليمرات والطاقة المتجددة والتقنية الحيوية، فضلًا عن تطبيقات الكيمياء فى الصناعة والدواء والغذاء والحد من المشاكل البيئية الناتجة عن الاستخدام السيئ للمواد الكيمائية.

جامعة طنطا الابحاث العلمية 126دولة الاتجاهات الحديثه كلية العلوم

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