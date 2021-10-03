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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بنزلة الأشطر بالجيزة.. صور

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم في نزلة الأشطر

نظمت إدارة مسجد سعد بن معاذ، التابع لوزارة الأوقاف، المسابقة السنوية "الصفوة" لتكريم حفظة القرآن الكريم بقرية نزلة الأشطر بمحافظة الجيزة، والتي يشرف عليها نخبة من أساتذة القرآن الكريم بالأزهر الشريف.

 

وحصدت الطالبة علياء حسين محمد على المركز الأول في حفظ القرآن كاملا، بينما فاز بالمركز الثاني كلا من: ندى سمير ومحمد محمود، فيما تشارك في المركز الثالث كلا من: إبراهيم سعيد حسن، يارا حمدي محمد، آيه حمدي محمد، حبيبة أحمد، ورحمة جمعة محمد.

 

وأشرف على الاختبارات نخبة من أساتذة الأزهر الشريف من بينهم الشيخ حسن رجب أستاذ القراءات العشر بالأزهر الشريف، والشيخ أحمد عبدالحليم أستاذ القراءات العشر بالأزهر الشريف، والمهندس بهاء الدين عاشور، المهندس خالد علي، الشيخ سيد إبراهيم سيد، الشيخ حمدى رجب، الشيخ عماد حمدي، الشيخ محمد سعيد قرنى، الشيخ محمد جمعة، الشيخ عبدالرحمن سعيد، والشيخ عمر فتحي راغب.

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الأوقاف وزارة الأوقاف مسجد سعد بن معاذ القران الكريم الازهر الشريف

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