عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد.. هل يعاقب القدر برشلونة لتخليه عن ميسي؟

ميسي
ميسي

مازال فريق برشلونة يعاني من صدمة رحيل أفضل لاعب في تاريخه، ليونيل ميسي، الذي قاده ليكون أكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري الإسباني خلال الـ15 عاما الأخيرة.

 

وخسر برشلونة من أتلتيكو مدريد بنتيجة (2-0)، مساء أمس، السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز التاسع.

 

وكان برشلونة بعيد تماما عن المنافسة في واندا متروبوليتانو، رغم أن كومان ولاعبيه استحوذوا على الكرة ولكن دون أن تترجم السيطرة إلى أهداف.

 

هل يعاقب القدر برشلونة بعد تخلي البارسا عن ميسي؟

رحل ميسي إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

وفاجأ الرحيل النهائي لميسي قبل أقل من أسبوع على بدء الدوري الإسباني القاصي والداني، ليس للخسارة الاقتصادية التي سيتكبدها النادي الكتالوني فقط إزاء مغادرة صفوفه، ولكن لفقدان البلاوجرانا للهداف التاريخي (627 هدفا) وللملهم الذي ساهم خلال فترة وجوده مع الفريق الأول في اكتساحه للعديد من الألقاب (توج بـ35 لقبا منها 10 لليجا و4 لدوري الأبطال).

 

ويعيش برشلونة هذا الموسم موسما سيئا للغاية على الصعيدين المحلي والقاري، بعد شهر فقط من رحيل الأرجنتيني، حيث خاض 7 مباريات في الليجا حتى الآن (3 فوز - 3 تعادلات - وهزيمة)، بالإضافة إلى فشله أمام بايرن ميونخ في الجولى الأولى من دوري الأبطال ليخسر بنتيجة 3-0، قبل أن يتلقى هزيمة جديدة على يد بنفيكا في الجولة الثانية بثلاثية نظيفة أيضًا.

 

ويتعين على برشلونة إيجاد قائد جديد له داخل الملعب أو خارجه في غياب النجم الأرجنتيني عن صفوفه لأول مرة منذ 16 موسما، وهو أمر سيعد صعبا للغاية بالنظر لمعاناة الفريق خلال الموسمين الأخيرين وصعوبة إبرام تعاقدات ضخمة في موسم الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية للنادي.

باريس سان جيرمان أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني برشلونة ليونيل ميسي باريس بايرن ميونخ كومان

ترشيحاتنا

ليفربول ضد مان سيتي .. صاروخية دي بروين تمنح كتيبة جورديولا التعادل

54 عاما في خدمة الصناعات المعدنية.. معهد التبين أنشأ جيلا من المتخصصين فى الحديد والصلب

بهدف مارادوني.. محمد صلاح يسجل هدفا رائعا في شباك مانشستر سيتي

جهود وزارة التضامن لدعم ذوي الإعاقة في السنوات الأخيرة

بعد موافقة "تشريعية النواب".. مصير المتنمرين على ذوي الإعاقة وسبب تغليظ العقوبة

الكويت تؤكد دعمها لمؤتمر استقرار ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

ابقوا في منازلكم.. تحذير عاجل من عمان بشأن تطورات إعصار شاهين

تشريعية النواب توافق على 8 قرارات للسيسي بشأن إتفاقيات دولية.. تفاصيل

عريسها قتلها ليلة الحنة.. عروس قليوب تلقت 15 طعنة بجسدها.. والمتهم: أرغمونى على الزواج منها

قرار جمهورى بإنشاء جامعة وادي النيل بالفيوم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

شاب عماني يتزلج على مياه السيول وسط إعصار شاهين المدمر..فيديو

فيديو

أحمد العطار يطرح أغنية "مهما تبعد".. فيديو

شارك في العزاء.. مقتل عروس قليوب على يد عريسها ليلة حنتها

فيديوجراف| أحدهم وجَّه بحرق أفلامه .. أغرب وصايا الفنانين

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ