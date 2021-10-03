بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد.. هل يعاقب القدر برشلونة لتخليه عن ميسي؟

مازال فريق برشلونة يعاني من صدمة رحيل أفضل لاعب في تاريخه، ليونيل ميسي، الذي قاده ليكون أكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري الإسباني خلال الـ15 عاما الأخيرة.

وخسر برشلونة من أتلتيكو مدريد بنتيجة (2-0)، مساء أمس، السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز التاسع.

وكان برشلونة بعيد تماما عن المنافسة في واندا متروبوليتانو، رغم أن كومان ولاعبيه استحوذوا على الكرة ولكن دون أن تترجم السيطرة إلى أهداف.

هل يعاقب القدر برشلونة بعد تخلي البارسا عن ميسي؟

رحل ميسي إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

وفاجأ الرحيل النهائي لميسي قبل أقل من أسبوع على بدء الدوري الإسباني القاصي والداني، ليس للخسارة الاقتصادية التي سيتكبدها النادي الكتالوني فقط إزاء مغادرة صفوفه، ولكن لفقدان البلاوجرانا للهداف التاريخي (627 هدفا) وللملهم الذي ساهم خلال فترة وجوده مع الفريق الأول في اكتساحه للعديد من الألقاب (توج بـ35 لقبا منها 10 لليجا و4 لدوري الأبطال).

ويعيش برشلونة هذا الموسم موسما سيئا للغاية على الصعيدين المحلي والقاري، بعد شهر فقط من رحيل الأرجنتيني، حيث خاض 7 مباريات في الليجا حتى الآن (3 فوز - 3 تعادلات - وهزيمة)، بالإضافة إلى فشله أمام بايرن ميونخ في الجولى الأولى من دوري الأبطال ليخسر بنتيجة 3-0، قبل أن يتلقى هزيمة جديدة على يد بنفيكا في الجولة الثانية بثلاثية نظيفة أيضًا.

ويتعين على برشلونة إيجاد قائد جديد له داخل الملعب أو خارجه في غياب النجم الأرجنتيني عن صفوفه لأول مرة منذ 16 موسما، وهو أمر سيعد صعبا للغاية بالنظر لمعاناة الفريق خلال الموسمين الأخيرين وصعوبة إبرام تعاقدات ضخمة في موسم الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية للنادي.