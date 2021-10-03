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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رسام المدينة..أحدث إبداعات الكاتبة العراقية سالمة صالح

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن منشورات الجمل، أحدث إبداعات الكاتبة العراقية سالمة صالح، رواية بعنوان "رسام المدينة أو اليرقد".

 جاء في روايتها الأحدث "رسام المدينة": كيف يرسم ماء تحول إلي جليد في ساحة المدرسة، وأكفأ أزرق لونها في ترات الاستراحة بين الدروس، ليل الشتاء البارد حيث يتعذر عليه النوم فيلتف تحت فروة أبيه.

يدرك أن ما نقله على الورق ليس سوى رؤية ناقصة، نظرة تمسح الأشياء ولا تتوغل فيها، مدينة ميتة، انسلخ عنها نسيجها الحي ولم يبق منها سوي هيكلها المتحجر.

ينهض الآن، يخرج إلى الشارع دون عباءة تلتف حوله من أجل أن تحميه، سيعرف أنه عاش طويلا ولم ير إلا القليل. سيري الآن أكثر مما رأي سنواته السبعين، أكثر مما رآه جاره الذي مات عن تسعين سنة.

وسالمة صالح سبق وصدر لها روايات: "النهوض" 1974 ــ "الهاوية" 2013 ــ "عام السرطان" 2017.

بالإضافة إلى المجموعات القصصية: "التحولات" 1974 ــ "زهرة الأنبياء" 1994 ــ "البحث عن الخلندق" 2006. كما قدمت عدد من الكتب المترجمة نذكر من بينها: الغنوصية في الإسلام 1982 ــ العام الثلاثون 1998 ــ خط الصديق 2002 ــ على المنحدر 2004.

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