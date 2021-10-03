بنشاط واجتهاد وابتسامة جميلة.. هكذا بدأ المزارعون فى حصد الياسمين بالقناطر الخيرية

أسفل أشعة الشمس استيقظ مزارعو مدينة القناطربمحافظة القليوبية ، في الصباح الباكر لحصاد الياسمين .

رصدت عدسة موقع “ صدي البلد ” اليوم الأحد ، المزارعين أثناء حصاد الياسمين من الأراضي الزراعية ،بـ نشاط واجتهاد،و يعلو وجوههم ابتسامة جميلة خلال عملية الحصاد.

ويذكر أن قدم الإعلامى حمدى رزق، حلقة خاصة، عن موسم حصاد الياسمين.

وقالت أحد العاملين فى مجال تحويل الياسمين لـ زيت عطرى، خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن طن الياسمين يتحول لـ 3 كيلو من العجينة فقط.

وتابع: الـ 3 كيلو عجينة يتحولوا لـ 2800 كم لـ زيت عطرى، معقبا:" بنصدر الياسمين مادة خام.

وكانت قالت أمل إن جمع الياسمين يكون بالكيلو، معقبة:" الست فى اليوم بتجمع من 2 كيلو لـ 2.5".

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