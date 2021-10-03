عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المايسترو صاحب الرقم القياسي.. تعرف على "سباعيات الأهلي" فى الدوري قبل انطلاق الموسم

شعار الاهلي
شعار الاهلي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز المقرر انطلاقها يوم ٢٥ أكتوبر الجاري.

 

وحقق النادي الأهلي في تاريخ مشاركاته في الدوري المصري الفوز بسبعة أهداف فى العديد من المباريات فى المسابقات المحلية.

 

“صدى البلد” يستعرض نتيجة السباعية والتى تعتبر هي الأكبر في تاريخه.

 

نتيجة 7_0

فاز الأهلي علي السكة الحديد 7_0 في موسم 48_1949 الأسبوع السابع بتاريخ 17 ديسمبر 1948.

 

وأحرز أهداف الأهلي توتو هدفين وأحمد مكاوي وفتحي خطاب وسيد عثمان وحلمي ابو المعاطي وفؤاد صدقي هدف لكل لاعب.

 

7_0 

كما تغلب فريق الأهلي علي الترام 7_0 موسم 58_1959 في الأسبوع رقم 12 بتاريخ 25 يناير 195.

 

وأحرز أهداف الأهلي ميمي الشربيني هدفين وتوتو هدفين والجوهري هدفين وأحمد زايد هدف.

 

نتيجة 7_2

وحقق النادي الأهلي الفوز علي الترسانة 7_2 موسم 56_1957 الأسبوع رقم 15 بتاريخ 22 فبراير 1957.

 

وأحرز أهداف الأهلي سيد صالح هاتريك وتوتو هدفين ووجيه مصطفى وفاروق التركي هدف لكل لاعب، وللترسانة أحرز ابو حسين هدف ورضا لاعب الأهلي في مرماه.

 

نتيجة 7_3

فاز الأهلي علي الشرطة 7_3 موسم 2015_2016 في مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس بتاريخ 5 يناير 2016.

 

وأحرز للأهلي ايفونا هدفين ورامي ربيعة هدفين وصالح جمعة ورمضان وعماد متعب هدف لكل لاعب، وللشرطة أحرز حسام جلال ومحمود اجوجو وصلاح ريكو.

 

8 - 0

ويعتبر الراحل المايسترو صالح سليم صاحب الرقم القياسي حتي الآن في التسجيل في مباراة واحدة 7 أهداف.

 

ففى الأسبوع الثانى عشر من مسابقة الدورى موسم 1957 / 1958، التقى الأهلى مع الإسماعيلى بملعب الأحمر وانتهت المباراة 8/0 للأهلى سجل الأهداف صالح سليم حيث انفرد بإحراز 7 أهداف بمفرده بينما سجل الهدف الثامن السيد حسين عطيه توتو.

ترشيحاتنا

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

السيسي يوجه يزيادة جهود مؤسسات البحث العلمي لصالح مشروعات الدولة التنموية

فريال أشرف تفوز بفضية الدوري العالمي للكاراتيه

أزهري يوضح مفهوما جديدا لضرب الزوج لزوجته في الإسلام

المايسترو صاحب الرقم القياسي.. تعرف على "سباعيات الأهلي" فى الدوري قبل انطلاق الموسم

الدوري الإسباني.. إسبانيول يصعق ريال مدريد بهدف راؤول في الشوط الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

ابقوا في منازلكم.. تحذير عاجل من عمان بشأن تطورات إعصار شاهين

عريسها قتلها ليلة الحنة.. عروس قليوب تلقت 15 طعنة بجسدها.. والمتهم: أرغمونى على الزواج منها

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

قرار جمهورى بإنشاء جامعة وادي النيل بالفيوم

السيسي يتلقي رسالة خطية من نظيره الكونغولي الرئيس الحالى للاتحاد الافريقي

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

شاب عماني يتزلج على مياه السيول وسط إعصار شاهين المدمر..فيديو

مع اقترابها من السعودية وشائعات وصولها مصر.. شاهد الآثار المدمرة للعاصفة «شاهين»|فيديو

انتشال التميمي: الجونة السينمائي حديث الشارع.. لن نتأثر بـ «البحر الأحمر».. ووجود نظام صارم يحمينا من العشوائية ( حوار)

فيديو

شارك في العزاء.. مقتل عروس قليوب على يد عريسها ليلة حنتها

فيديوجراف| أحدهم وجَّه بحرق أفلامه .. أغرب وصايا الفنانين

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ