المايسترو صاحب الرقم القياسي.. تعرف على "سباعيات الأهلي" فى الدوري قبل انطلاق الموسم

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز المقرر انطلاقها يوم ٢٥ أكتوبر الجاري.

وحقق النادي الأهلي في تاريخ مشاركاته في الدوري المصري الفوز بسبعة أهداف فى العديد من المباريات فى المسابقات المحلية.

“صدى البلد” يستعرض نتيجة السباعية والتى تعتبر هي الأكبر في تاريخه.

نتيجة 7_0

فاز الأهلي علي السكة الحديد 7_0 في موسم 48_1949 الأسبوع السابع بتاريخ 17 ديسمبر 1948.

وأحرز أهداف الأهلي توتو هدفين وأحمد مكاوي وفتحي خطاب وسيد عثمان وحلمي ابو المعاطي وفؤاد صدقي هدف لكل لاعب.

7_0

كما تغلب فريق الأهلي علي الترام 7_0 موسم 58_1959 في الأسبوع رقم 12 بتاريخ 25 يناير 195.

وأحرز أهداف الأهلي ميمي الشربيني هدفين وتوتو هدفين والجوهري هدفين وأحمد زايد هدف.

نتيجة 7_2

وحقق النادي الأهلي الفوز علي الترسانة 7_2 موسم 56_1957 الأسبوع رقم 15 بتاريخ 22 فبراير 1957.

وأحرز أهداف الأهلي سيد صالح هاتريك وتوتو هدفين ووجيه مصطفى وفاروق التركي هدف لكل لاعب، وللترسانة أحرز ابو حسين هدف ورضا لاعب الأهلي في مرماه.

نتيجة 7_3

فاز الأهلي علي الشرطة 7_3 موسم 2015_2016 في مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس بتاريخ 5 يناير 2016.

وأحرز للأهلي ايفونا هدفين ورامي ربيعة هدفين وصالح جمعة ورمضان وعماد متعب هدف لكل لاعب، وللشرطة أحرز حسام جلال ومحمود اجوجو وصلاح ريكو.

8 - 0

ويعتبر الراحل المايسترو صالح سليم صاحب الرقم القياسي حتي الآن في التسجيل في مباراة واحدة 7 أهداف.

ففى الأسبوع الثانى عشر من مسابقة الدورى موسم 1957 / 1958، التقى الأهلى مع الإسماعيلى بملعب الأحمر وانتهت المباراة 8/0 للأهلى سجل الأهداف صالح سليم حيث انفرد بإحراز 7 أهداف بمفرده بينما سجل الهدف الثامن السيد حسين عطيه توتو.