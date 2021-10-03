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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ فلسفة: المكانة الاجتماعية لـ مهنة التدريس أكبر من المقابل المادي.. فيديو

محمد رضوان
محمد رضوان

قال محمد رضوان، مدرس مواد فلسفية للثانوية العامة، إنه يستخدم المسرح والتمثيل في التدريس للطلاب، مؤكدا أن نسبة نجاح الطلاب تصل إلى  100% نتيجة استخدام هذا الطريقة.

 

وأضاف رضوان، في حوار مع الإعلامية نشوى مصطفى، مقدمة برنامج "بنت البلد"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد 2": "هناك أفلام تاريخية نفتكرها بالممثل الذي قام الدور، وأنا أريد تحول الكتاب المدرسي إلى أشخاص يفتكرها الطالب".

 

وأشار إلى أن تحول الورق أو الكتاب لشيء مادي يساعد على تثبيت المعلومة، والمدرس ممثل شاطر لأنه يوصل المعلومة، مردفا: "الطلبة بيفهموا بسرعة والمعلومة بتوصل بشكل أسرع.. والأهالي بيحضروا في المسرح وبيذاكروا لولادهم من خلال الشخصية التي تم تقديمها في المسرح".

 

وأوضح محمد رضوان، مدرس مواد فلسفية للثانوية العامة: "مهنة التدريس مكانتها الاجتماعية أكبر من أي مقابل مادي".

الكتاب المذاع عبر شاشة صدى البلد 2 برنامج بنت البلد نسبة نجاح مقابل مادى

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