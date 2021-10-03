برلماني : قانون المسئولية الطبية الأبرز في أجندة لجنة الصحة بالشيوخ

كشف النائب محمد الساعي عضو مجلس الشيوخ، عن أجندة عمل لجنة الصحة والتي تنقسم بين مجموعة من الأدوار سواء التشريعية أو الرقابية أو المتابعات للقوانين التى صدرت للتأكد من فعاليتها فى التطبيق بأرض الواقع.

وأضاف “ الساعي” في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد” ، أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بصدد مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة والتشريعات المتعلقة بالقطاع الصحي، ووضعها على رأس الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني وتتضمن هذه التشريعات (قانون التراخيص الطبية، قانون المسئولية الطبية، تعديل قانون قمع الغش والتدليس لتغليظ عقوبة الغش في الدواء، قانون التمريض، قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، قانون الجهاز القومي لتنظيم الصحة، وقانون مزاولة العلاج الطبيعي، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة).

وأشار عضو لجنة الصحة، إلي وجود مهام تتعلق بالمتابعة التى لا تتوقف والاتصالات الجارية على الدوام مع الحكومة بشأن متابعة الوضع الوبائى، ومكافحة فيروس كورونا حيث لا يحتاج الأمر لتشريعات بقدر ما تحتاج لمتابعة وإصدار توصيات وقائية على الدوام، والتأكد من حالة نشاط وزارة الصحة ودأبها فى التصدى لانتشار الفيروس ومتابعة المرضى وتوفير اللقاحات باستمرار.

وتابع النائب، كما يوجد ضرورة لمناقشة الحقوق المطلوبة للأطباء، أو التشريعات الضرورية للارتقاء بالأوضاع الطبية داخل المستشفيات خلال فترة الجائحة الحالية.