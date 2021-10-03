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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"على باب المقبرة".. رواية جديدة للكاتب سعد أحمد عن دار الميدان

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثا عن دار الميدان للنشر والتوزيع رواية «على باب المقبرة» للكاتب سعد أحمد محمد، للمشاركة بها في الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير القادم في مركز المعارض والمؤتمرات الدولي بالتجمع الخامس.


تبدأ الرواية من عصور ما قبل التاريخ، متناولاً طبيعة أرض مصر والعصور الجيولوجية التي مرت بها، لينتقل إلى عصر ما قبل الأسرات، ثم عصر الأسرات المبكر أو ما يسمى بالعصر العتيق.


يسرد بعد ذلك المؤلف لتاريخ الأسرات في تسلسل شيق يعرض من خلاله الحروب التي خاضها المصريون والثورات التي قاموا بها، والمنشآت والمعالم التي أنشؤوها، وقصتها مثل الأهرامات وأبو الهول، كما يستعرض النزاعات الداخلية على السلطة.


وتتناول الرواية حكايات الحب التي عاشها الملوك الفراعنة، فهى قصص حب عارمه وملتهبة، عابره وخاطفه، مؤثره وعاتيه، ومدبره أحيانًا، وتحاط بها العراقيل غالبًا، و وقعت في إطار حقبات تاريخيه غير عاديه.

دار الميدان للنشر والتوزيع رواية علي باب المقبرة للكاتب سعد أحمد محمد مركز المعارض والمؤتمرات رواية جديدة

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