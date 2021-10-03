ليفربول ضد مان سيتي.. تعادل سلبي في شوط الفرص المهدرة لكتيبة جوارديولا

سيطر التعادل السلبي على مجريات الـشوط الأول من لقاء ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

7 محاولات على المرمى لفريق مانشستر سيتي مقابل محاولة وحيدة لفريق ليفربول هي حصيلة الشوط الأول.

وانحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة كبيرة على المرميين.



وشهدت الدقيقة 8، ركلة ركنية لصالح فريق ليفربول من جهة اليمين نفذها ميلنر عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى محمد صلاح المتمركز جهة اليسار فسدد كرة قوية ارتدت من الدفاع.

ووصلت نسبة الاستحواذ 67 % لفريق ليفربول دون أي خطورة مقابل 33 % لمانشستر سيتي.

وشهدت الدقيقة 21، انفرادا تاما بالمرمى من فودين يسار منطقة الجزاء ولكن الأخير سدد كرة أبعدها أليسون ببراعة عن مرماه.

وقبل نهاية الشوط كان لكتيبة جوديولا ضغط هجومي متواصل على دفاعات فريق ليفربول.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز السادس برصيد 13 نقطة.