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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير المجالس النيابية للنواب: الحكومة تُجدد العهد والميثاق بأن تكون عَوناً للبرلمان

وزير المجالس النيابية
وزير المجالس النيابية

عقد مجلس النواب اليوم “الأحد”، ثاني وثالث ورابع جلساته من الفصل التشريعي الثاني – دور الانعقاد الثاني، بحضور  المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

 

وباشر المجلس في جلستيه الثانية والثالثة، انتخاب رؤساء اللجان النوعية وأعضاء مكاتبها والتي دعا إليها المستشار الدكتورحنفي جبالي – رئيس مجلس النواب أمس.

 

وفي الجلسة الرابعة استعرض رئيس المجلس نتائج الانتخابات وتم تلاوة أسماءرؤساء وأعضاء مكاتب اللجان النوعية، ووجه رئيس المجلس كلمة هنأ فيها رؤساء اللجان وأعضاء المكاتب على اختيارهم.

وألقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، كلمته بمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني، ووجه فيها التهنئة إلى رئيس المجلس والأعضاء، مُشيداً بأداء المجلس في الدور الأول للانعقاد، مُبرزاً أهمية دور التعاون والتجاوب بين الحكومة ومجلس النواب.

 

ونقل تهنئة دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة لكلا من رئيس المجلس وأعضائه على بدء دور الانعقاد الثاني، وأثنى على الأداء التشريعي للمجلس تحت رئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي – رئيس المجلس.

 

واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى وكيلي المجلس والأمين العام ورؤساء الهيئات البرلمانية وكافة أعضاء المجلس، كما قدم التهاني لرؤساء وأعضاء مكاتب اللجان النوعية.

 

وأكد أن الحكومة تُجدد العهد والميثاق على أن تكون عَوناً لمجلس النواب لتحقيق كل ما يأمل ويصبو إليه أبناء هذا الوطن.

مجلس النواب الفصل التشريعى الثاني المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية دور الإنعقاد الثانى

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