مصر حكاية.. مستقبل وطن يهدي القوات المسلحة أغنية بمناسبة نصر أكتوبر

أهدى حزب مستقبل وطن، القوات المسلحة الباسلة، أغنية تحية وتقدير، لجهود رجالها وأبطالها فى حماية الوطن والدفاع عنه، والأغنية بعنوان "مصر حكاية".

تأتي الأغنية بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وتوجه تحية وتقدير للجيش المصرى وبطولاته، والشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن.



شارك في الأغنية العديد من النجوم، أبرزهم، هشام عباس، ومحمد فؤاد، دياب، مدحت صالح، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام.

وتقول كلمات "الأغنية": "تعظيم سلام لجيش عظيم رمز البطولة.. تعظيم سلام لكل حد ضحى لينا، مصر اللى كتبت فى التاريخ أعظم بطولة، يشهد عليها كل دم فى أرض سيناء، مصر حكاية مصر حكاية..6 أكتوبر أغلى بداية.

"تشهد وقت الصعب حكاية، ودا مش بس كلام فى أغانى، حرب وسلم وفى محنة بنبنى والجيش ابنك وابنك وابنى...."، وشارك فى الأغنية العديد من الفنانين والمطربين المصريين".

