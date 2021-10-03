عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر حكاية.. مستقبل وطن يهدي القوات المسلحة أغنية بمناسبة نصر أكتوبر

مصر حكاية
مصر حكاية

أهدى حزب مستقبل وطن، القوات المسلحة الباسلة، أغنية تحية وتقدير، لجهود رجالها وأبطالها فى حماية الوطن والدفاع عنه، والأغنية بعنوان "مصر حكاية".

 

تأتي الأغنية بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وتوجه تحية وتقدير للجيش المصرى وبطولاته، والشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن.


شارك في الأغنية العديد من النجوم، أبرزهم، هشام عباس، ومحمد فؤاد، دياب، مدحت صالح، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام.

وتقول كلمات "الأغنية": "تعظيم سلام لجيش عظيم رمز البطولة.. تعظيم سلام لكل حد ضحى لينا، مصر اللى كتبت فى التاريخ أعظم بطولة، يشهد عليها كل دم فى أرض سيناء، مصر حكاية مصر حكاية..6 أكتوبر أغلى بداية.

"تشهد وقت الصعب حكاية، ودا مش بس كلام فى أغانى، حرب وسلم وفى محنة بنبنى والجيش ابنك وابنك وابنى...."، وشارك فى الأغنية العديد من الفنانين والمطربين المصريين".
 

مستقبل وطن سيناء حرب اكتوبر 6 اكتوبر القوات المسلحة حزب مستقبل وطن أكتوبر

ترشيحاتنا

بعد موافقة "تشريعية النواب".. مصير المتنمرين على ذوي الإعاقة وسبب تغليظ العقوبة

الكويت تؤكد دعمها لمؤتمر استقرار ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها

ليفربول ضد مان سيتي.. فودين يرد على ساديو ماني بهدف التعادل

عمان تخفض تصنيف إعصار شاهين إلى عاصفة مدارية

لعشاق كرة القدم.. جوجل تضيف ميزات جديدة لهواتف أندرويد | تعرف عليها

شاهد... فيراري بورتوفينو موديل 2021 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

ابقوا في منازلكم.. تحذير عاجل من عمان بشأن تطورات إعصار شاهين

تشريعية النواب توافق على 8 قرارات للسيسي بشأن إتفاقيات دولية.. تفاصيل

عريسها قتلها ليلة الحنة.. عروس قليوب تلقت 15 طعنة بجسدها.. والمتهم: أرغمونى على الزواج منها

قرار جمهورى بإنشاء جامعة وادي النيل بالفيوم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

شاب عماني يتزلج على مياه السيول وسط إعصار شاهين المدمر..فيديو

فيديو

أحمد العطار يطرح أغنية "مهما تبعد".. فيديو

شارك في العزاء.. مقتل عروس قليوب على يد عريسها ليلة حنتها

فيديوجراف| أحدهم وجَّه بحرق أفلامه .. أغرب وصايا الفنانين

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ