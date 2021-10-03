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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جميلة كالعادة.. منى زكى تخطف الأنظار بـ فيديو .. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة منى زكى فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

مشاء الله - قمر -  جميلة كالعادة 

 

وتصدر اسم الفنانة منى زكى  مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها فى حفل إكسبو 2020 الذي يقام بمدينة دبي.

 

وكانت الفنانة منى زكى قد بدأت تصوير فيلهما الجديد الذى يحمل اسم “القاهرة مكة” خلال الفترة القليلة الماضية، ونرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن الفيلم. 

أحداث الفيلم 

 تبدأ أحداث  قبل أيام من سفر امرأة ذات ماضٍ سيء لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته، لكنها تجد نفسها مجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، لتخوض رحلة لمعرفة معاني التوبة والتطهر من الذنوب، واختبار ترتيب الدرجات على سلم الخطيئة، صعوداً، أو نزولاً.

 

https://www.instagram.com/reel/CUkmMveoz2-/?utm_source=ig_web_copy_link

منى زكى الفنانة منى زكي

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