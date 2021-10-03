ليفربول ضد مان سيتي .. ماني يسجل بتمريرة سحرية من صلاح

تقدم فريق ليفربول بهدف دون رد على ضيفه مانشستر سيتي، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف من تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى ساديو ماني المنطلق خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي فسدد الأخير كرة من يمين منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وشهدت الدقيقة 21، انفرادا تاما بالمرمى من فودين يسار منطقة الجزاء ولكن الأخير سدد كرة أبعدها أليسون ببراعة عن مرماه.

وقبل نهاية الشوط كان لكتيبة جوديولا ضغط هجومي متواصل على دفاعات فريق ليفربول.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز السادس برصيد 13 نقطة.