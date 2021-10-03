تدريب قيادات دار الإفتاء على مهارات القيادة بالتعاون مع «البحوث الاجتماعية والجنائية»

انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات قيادات دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.



يأتي ذلك في ظل أهداف التحول الرقمي، انطلاقًا من دور البرنامج الرائد في تدريب الكوادر والقيادات في جميع الحقول ليصبحوا قادرين على التعامل مع المتغيرات التكنولوجية ولمواجهة التحديات التي تفرضها التنمية؛ وصولًا لأهداف الجمهورية الجديدة في النمو والتطور.

وقد شهدت فعاليات البرنامج التدريبي تقديم الدكتورة هالة رمضان القائمة بأعمال مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، محاضرة تعريفية بالدورة وبالمركز، كما تحدث الأستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لفضيلة مفتي الجمهورية، عن أهمية الدورة وعلاقتها بالإفتاء.



من جانبه قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى ومدير المركز الإعلامي بدار الإفتاء: إن هذه الدورة تأتي فى إطار توجيهات مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ضمن سلسلة من الفاعليات بهدف المشاركة المثمرة بين صناعة الإفتاء الرشيد من جانب والعلوم الإنسانية والاجتماعية من جانب آخر.



وأكد دكتور عمران، أن الإفتاء الرشيد قد تعاظمت ضرورته في عصر صارت فيه المعلومة في متناول الجميع، لافتًا النظر إلى أن دار الإفتاء المصرية ماضية للاستفادة المتبادلة بين المجالين إسهامًا في تجديد الخطاب الديني؛ وذلك بتعميق فهم الظاهرة الإنسانية والاجتماعية.

