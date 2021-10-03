الهزيمة الأولى في بوندسليجا.. آينتراخت فرانكفورت يفوز على بايرن ميونخ 2-1

نجح فريق آينتراخت فرانكفورت من تحقيق فوزا هاما على بايرن ميونخ، بهدفين لهدف، ضمن الجولة السابعة من الدوري الألماني.



سجل الفريق البافاري هدف السبق، عن طريق لاعب خط الوسط ليون جوريتسكا، عند الدقيقة الـ 29 من عمر المواجهة.



وبعد 3 دقائق فقط ، أدرك الفريق الضيف التعادل، بهدف حمل توقيع المدافع الدولي النمساوي مارتن هينتيرغير.



وبهدف متأخر، عند الدقيقة 83، سجل لاعب الوسط الصربي فيليب كوستيتش، هدف الانتصار لنسور فرانكفورت.

وتجمد رصيد حامل اللقب عند 16 نقطة، لكنه بقي في الصدارة، أما فرانكفورت فقد رفع رصيده إلى 8 نقاط، وأصبح الثالث عشر.