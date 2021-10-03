حقيقة تأثر مصر بإعصار شاهين .. مدير التنبؤات الجوية يجيب

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، إن إعصار شاهين بعيد تماما عن جمهورية مصر العربية وتأثيره علي الدول المجاورة لسلطنة عمان مثل الأمارات وشرق السعودية .

وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن أجواء مصر مختلفة تماما والكتلة الهوائية المصرية تختلف عن الكتلة الهوائية المتواجدة في عمان والأمارات .

وأوضح محمود شاهين ، أن الأجواء الأن في مصر خريفية بالفعل ودراجات الحرارة حول المعدلات وهناك نسمات من البرودة في ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر .

وتابع : أن الأعاصير مقسمة إلى 5 فئات والإعصار شاهين من الدرجة الأولي وهذه تعتبر أقل فئة في الخمس أعاصير .