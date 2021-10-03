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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم الأول.. تدريب الدفعة الأولى من المهندسين الزراعيين الجدد بالحجر الزراعى

صدى البلد

 بدأ الحجر الزراعى اليوم  3 أكتوبر 2021 فى تدريب اول دفعة من السادة المهندسين الزراعيين الجدد والتى تم التعاقد معهم فى أواخر الشهر الماضي وكان عددهم 78مهندس زراعى .

وقام بتدريبهم فى اليوم الاول الدكتور محمد المنسى مدير إدارة خدمة المصدرين  وبصحبتة  المهندس  محمد فوزى بإدارة خدمة المصدرين  .

وقد تم تقسيم السادة ( المهندسين الجدد) إلي أربع مجموعات و ذلك لخلق روح الفريق و التعاون فيما بينهم  و من ثم تم  نقاش قرار السيد معالى وزير الزراعة رقم _ 562  لسنة 2019 _ المنظم لأعمال الحجر الزراعى المصرى .

وذلك من خلال طرح  أسئلة علي المهندسين الجدد و النقاش حولها علي سبيل المثال: مهام مفتش الحجر الزراعي و اختصاصاته و  امثلة لبعض رسوم لفحص الرسائل الصادرة …الخ

والجدير بالذكر ان الدكتور " المنسى" قد ادار الجلسة بكل احترافية شديدة وذلك من خلال 
حث المتدربين على اهمية الحجر الزراعى فى الحفاظ على سمعة مصر وحثهم على حجم المسؤولية الكبيرة التى تقع على عاتق المهندس الزراعى وعدم دخول اى آفة تضر بالثروة الزراعية . وذلك من خلال معرفة المتدربين بالقوانين الجديدة اول بأول والتى تخص جمهورية مصر العربية .

وفى النهاية ابدى المهندسين الجدد  اعجابهم الشديد  بكم المعلومات الحجرية الجديدة التى تم معرفتها اليوم  فى هذا التدريب وشعورهم بالمسؤولية باعتبارهم ممثلين للحجر الزراعى المصرى على مستوى دول العالم ودورهم الفعال فى الحفاظ على صادرات وواردات  مصر  الزراعية .
 

الحجر الزراعى تدريب المهندسين الزراعيين الزراعيين المهندسين الدكتور محمد المنسى خدمة المصدرين

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