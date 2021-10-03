تعرف على أهم الفعاليات الثقافية والفنية غدا

يقدم “صدى البلد”، أهم الفعاليات الثقافية والفنية غدا، الاثنين، لتسهيل البحث على القارئ.

دار الأوبرا المصرية

-حفل خاص مسرح النافورة الساعة ٨ مساء

-المهرجان القومي للمسرح المصري مسرح الجمهورية الساعة ٨ مساء

صندوق التنمية الثقافية

-المعرض الدائم لمنتجات المركـز (الخزف- نحاس- خيامية- حلى- نجارة)

12:00 pm

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط



-عرض مسرحية " راشومون" يشارك فى بطولة العرض خريجى ورشة ستديو الممثل بمركز الابداع اخراج كريم شهدى واشراف المخرج خالد جلال

6:00 pm

مركز ابداع القاهرة





-عروض مهرجان الفيلم الهندى بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة

6:00 pm

مركز الهناجر للفنون





-دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية

10:00 am

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط





-ورشة الفنون التشكيلية للاطفال "انتصارات أكتوبر"

11:00 am

مركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز





-مبادرة صنايعية مصر لتدريب الشباب على الحرف التراثية (الدفعة الأولى من المرحلة الثانية والدفعة الثانية من المرحلة الأولى)

3:00 pm

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط





-ورشة البيانو للأطفال إشراف أ/ إيمان رشيدي محمد الروبي

4:00 pm

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية





-ورشة مسرح طفل إشراف أ/ مونيكا جوزيف إبراهيم

5:00 pm

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية





-احتفالية بيت المعمار المصري بيوم العمارة العالمي + ندوة العلاقة بين العمارة والتاريخ

6:00 pm

بيت المعمار





-فرقة الفنانة آسيا مدني(سعر التذكرة 60جنية)

7:00 pm

مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى





ساقية الصاوي

-فرقة كواليس تقدم مسرحية شلبى و مراد مستوحاة من فيلم شركة المرعبين المحدودة في الساعة ٦ مساء علي قاعة الحكمة





-حركة نغم وهي فرقة موسيقي عربية تجمع بين الأغاني الاستعراضات الساعة ٧:٣٠ مساء على قاعة النهر



مسرح البالون



فرقة رضا للفنون الشعبية على مسرح البالون

