عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على أهم الفعاليات الثقافية والفنية غدا

صدى البلد

يقدم “صدى البلد”، أهم الفعاليات الثقافية والفنية غدا، الاثنين، لتسهيل البحث على القارئ.

 

دار الأوبرا المصرية

-حفل خاص مسرح النافورة الساعة ٨ مساء

-المهرجان القومي للمسرح المصري مسرح الجمهورية الساعة ٨ مساء

 

صندوق التنمية الثقافية

 

-المعرض الدائم لمنتجات المركـز (الخزف- نحاس- خيامية- حلى- نجارة)

12:00 pm

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط
 

-عرض مسرحية " راشومون" يشارك فى بطولة العرض خريجى ورشة ستديو الممثل بمركز الابداع اخراج كريم شهدى واشراف المخرج خالد جلال

6:00 pm

مركز ابداع القاهرة


 

-عروض مهرجان الفيلم الهندى بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة

6:00 pm

مركز الهناجر للفنون


 

-دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية

10:00 am

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط


 

-ورشة الفنون التشكيلية للاطفال "انتصارات أكتوبر"

11:00 am

مركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز


 

-مبادرة صنايعية مصر لتدريب الشباب على الحرف التراثية (الدفعة الأولى من المرحلة الثانية والدفعة الثانية من المرحلة الأولى)

3:00 pm

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط


 

-ورشة البيانو للأطفال إشراف أ/ إيمان رشيدي محمد الروبي

4:00 pm

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية


 

-ورشة مسرح طفل إشراف أ/ مونيكا جوزيف إبراهيم

5:00 pm

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية


 

-احتفالية بيت المعمار المصري بيوم العمارة العالمي + ندوة العلاقة بين العمارة والتاريخ

6:00 pm

بيت المعمار


 

-فرقة الفنانة آسيا مدني(سعر التذكرة 60جنية)

7:00 pm

مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى


 

ساقية الصاوي

 

-فرقة كواليس تقدم مسرحية شلبى و مراد مستوحاة من فيلم شركة المرعبين المحدودة في الساعة ٦ مساء علي قاعة الحكمة


 

-حركة نغم وهي فرقة موسيقي عربية تجمع بين الأغاني الاستعراضات الساعة ٧:٣٠ مساء على قاعة النهر


مسرح البالون 
 

فرقة رضا للفنون الشعبية على مسرح البالون
 

ساقية الصاوي دار الأوبرا صندوق التنمية الثقافية مهرجان مهرجان القومى للمسرح القومى للمسرح قاعة الحكمة موقع صدى البل

موضوعات متعلقة

علي الحجار والعسيلي وآخر زفير على مسرح الزمالك في أكتوبر

مسرح الزمالك يجمع العسيلي و"آخر زفير" والجوكر في شهر أكتوبر

ترشيحاتنا

تمثيل من غير فلوس .. تصريحات وفاء عامر تتصدر التريند.. فيديو جراف

حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت .. المفتي يحسم الجدل: جائز بـ 5 شروط

الأوراق المطلوبة لإجراء الكشف الطبي للحصول على سيارة معفاة الضرائب

عمرو دياب في أحدث ظهور مع المطربة سارة عادل(صورة)

تعرف على أهم الفعاليات الثقافية والفنية غدا

مقتل 6 في تظاهرات بـ الهند.. وسيارة نجل وزير الداخلية تدهس محتجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

الإعصار شاهين.. غرق سفينة في ميناء السلطان قابوس وإنقاذ طاقمها

عريسها قتلها ليلة الحنة.. عروس قليوب تلقت 15 طعنة بجسدها.. والمتهم: أرغمونى على الزواج منها

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

مفاجأة..إسرائيل: دول إسلامية في الطريق للتطبيع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

شاب عماني يتزلج على مياه السيول وسط إعصار شاهين المدمر..فيديو

فيديو

لخريجي الكليات الحكومية والخاصة.. تفاصيل وشروط التقديم بـ الكلية الحربية |فيديو

نهاية يتمناها الجميع .. شاب تصعد روحه للسماء أثناء الصلاة

أحمد العطار يطرح أغنية "مهما تبعد".. فيديو

شارك في العزاء.. مقتل عروس قليوب على يد عريسها ليلة حنتها

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ