تعرف على أهم الفعاليات الثقافية والفنية غدا

يقدم “صدى البلد”، أهم الفعاليات الثقافية والفنية غدا، الاثنين، لتسهيل البحث على القارئ.
دار الأوبرا المصرية
-حفل خاص مسرح النافورة الساعة ٨ مساء
-المهرجان القومي للمسرح المصري مسرح الجمهورية الساعة ٨ مساء
صندوق التنمية الثقافية
-المعرض الدائم لمنتجات المركـز (الخزف- نحاس- خيامية- حلى- نجارة)
12:00 pm
مركز الحرف التقليدية بالفسطاط
-عرض مسرحية " راشومون" يشارك فى بطولة العرض خريجى ورشة ستديو الممثل بمركز الابداع اخراج كريم شهدى واشراف المخرج خالد جلال
6:00 pm
مركز ابداع القاهرة
-عروض مهرجان الفيلم الهندى بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة
6:00 pm
مركز الهناجر للفنون
-دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية
10:00 am
مركز الحرف التقليدية بالفسطاط
-ورشة الفنون التشكيلية للاطفال "انتصارات أكتوبر"
11:00 am
مركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز
-مبادرة صنايعية مصر لتدريب الشباب على الحرف التراثية (الدفعة الأولى من المرحلة الثانية والدفعة الثانية من المرحلة الأولى)
3:00 pm
مركز الحرف التقليدية بالفسطاط
-ورشة البيانو للأطفال إشراف أ/ إيمان رشيدي محمد الروبي
4:00 pm
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية
-ورشة مسرح طفل إشراف أ/ مونيكا جوزيف إبراهيم
5:00 pm
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية
-احتفالية بيت المعمار المصري بيوم العمارة العالمي + ندوة العلاقة بين العمارة والتاريخ
6:00 pm
بيت المعمار
-فرقة الفنانة آسيا مدني(سعر التذكرة 60جنية)
7:00 pm
مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى
ساقية الصاوي
-فرقة كواليس تقدم مسرحية شلبى و مراد مستوحاة من فيلم شركة المرعبين المحدودة في الساعة ٦ مساء علي قاعة الحكمة
-حركة نغم وهي فرقة موسيقي عربية تجمع بين الأغاني الاستعراضات الساعة ٧:٣٠ مساء على قاعة النهر
مسرح البالون
فرقة رضا للفنون الشعبية على مسرح البالون