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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة القصير: معاينة الشكاوى على أرض الواقع وحلها دون مخالفة القوانين

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تفقد أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، منطقة المستعمرة، استجابة لشكوى بعض المواطنين بالمنطقة، وكان برفقته مدير المتابعة الميدانية والبيئة والأمن بالوحدة المحلية.

 

وشدد رئيس مدينة القصير خلال الجولة، على ضرورة إزالة أسباب الشكوى والوصول إلى الحلول المناسبة، موجهًا بمعاينة جميع الشكاوى على أرض الواقع وحلها بما لا يخالف قوانين الدولة.

 

ووجه البيه، بضرورة تكثيف العمل الميداني والحفاظ على المظهر العام للميادين والشوارع بالمدينة، فضلًا عن توافر كل الإمكانات اللازمة لخدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات لهم. 

 

وأكد رئيس المدينة أن بابه مفتوح للجميع، مشيرًا إلى أنه يتم لقاء الأهالي بشكل دوري على مدار الأسبوع، حيث تم توجيه كل الإدارات بالوحدة، بضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتنفيذ خطة الدولة بالوقوف بجانب المواطن وتوفير سبل الراحة لهم وإنجاز طلباتهم في فترات زمنية قصيرة. 

 

في سياق آخر أكد رئيس مدينة القصير، أن الوحدة المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة وإنارة الشوارع من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكل أنحاء المدينة، وصيانة خلايا أعمدة الإنارة بإشراف كامل من إدارات المتابعة الميدانية والبيئة وقسم النظافة والكهرباء، ما يسهم في رفع مستوى النظافة وإنارة الأعمدة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدد من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها.

 

كان رئيس مدينة القصير قد شدد على مديري الأقسام المعنية بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لملف النظافة والإنارة.

القصير منطقة المستعمرة رئيس مدينة القصير اخبار مصر اخبار المحافظات

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