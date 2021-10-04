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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أفضل سعر لشراء و بيع الدينار الكويتي اليوم الإثنين

سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين

ينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين 4 أكتوبر 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.


استقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الأثنين عند 51.85 جنيه للشراء و 52.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك بلوم اليوم الأثنين نحو 51.94 جنيه للشراء و 52.31 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى المصرف العربى الدولى اليوم الأثنين نحو 51.96 جنيه للشراء و 52.31 جنيه للبيع.


سجل سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرى الخليجى اليوم الأثنين نحو 48.54 جنيه للشراء و 52.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر اليوم الأثنين نحو 49.45 جنيه للشراء و 52.24 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاستثمار العربى اليوم الأثنين نحو 48.60جنيه للشراء و 52.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى المصرف المتحدة نحو 47.39 جنيه للشراء و 52.24جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.31 جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدى اجريكول اليوم الأثنين نحو 48.48 جنيه للشراء و 52.44جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطني اليوم الأثنين نحو 48.99 جنيه للشراء و 52.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الأهلي الكويتي نحو 49.67 جنيه للشراء و 52.31 جنيه للبيع.
 

ويقدم المصرف العربي الدولى أعلى سعر للدينار الكويتى وهو 51.96 جنيه.

 

الدينار الكويتي بنك الجنيه المصري جنيه اليوم الأثنين

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