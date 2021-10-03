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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجدعنة والشهامة.. نهال طايل تعلق على تبنى زوجين طفل مصاب بالتوحد |فيديو

نهال طايل
نهال طايل

رصد برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، تفاصيل حكاية زوجين حرما من الإنجاب لمدة 20 سنة وقاموا بتبنى طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

وعلقت الإعلامية "نهال طايل"، خلال تقديمها البرنامج على حكاية الزوجين الذين حرما من الإنجاب لمدة 20 سنة وتبنوا طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلة: "شوفتوا الجمال، لسه فيه ناس عايشه بكل الوفاء والذوق والأمل والجدعنة والشهامة والإيمان".


وأضافت: "فيه حاجه غريبة حركتني أني أروح أصور معاهم"، متابعة: "طول الوقت عندنا خوق من بكرا وقلق على مستقبل أسرتنا"، مؤكدة أن الأسرة مليئة بالمشاعر الصادقة.


وأشارت: "كل اللي طالبينه من ربنا أنهم يطمنوا على خالد ابنهم، وربنا سخر بشر لبعض ليكونوا أسرة واحدة"، متابعة: "الدفء اللي جوه البيت يكفي بلد بأكملها".

حكاية زوجين حرما من الإنجاب لمدة 20 سنة فتبنوا طفلا مصابا بالتوحد.. فيديو

رصد برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، تفاصيل حكاية زوجين اتحرموا من الإنجاب لمدة 20 سنة فتبنوا طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

وروى "يحيي"، تفاصيل تنبيه للطفلين قائلا: "اتخذت القرار بعد محاولات كثيرة للإنجاب، وبعد ذلك تكفلنا برعاية خالد وأحمد"، مضيفا: "زوجتي هي من طلبت هذا، وقالت عايزة حد يونسها فاقترحت أنها تتكفل برعاية طفل".

 

وأوضح: "اتعرفنا على خالد في بلد ساحلية، وكان خالد الوحيد الذي نجا من حادث، فتكفلنا به".

 

وأشار: "خالد يعيش معنا منذ 5 سنوات، واكتشفنا أنه مصاب بمرض التوحد وهو عنده سنتين ونصف"، معقبا: "كان سليم لما استلمناه، لكن المرض بدأ يظهر عنده وهو عنده سنتين ونصف، واكتشفت ذلك من أفعاله وتحركاته".

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