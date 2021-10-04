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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك العاملة بمصر اليوم 4- 10- 2021

سعر الدرهم الاماراتى
سعر الدرهم الاماراتى فى البنوك اليوم

ننشر اسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين 4 أكتوبر 2021 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

سجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم اليوم الأثنين فى بنك بلوم 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك نحو (عودة، المشرق) 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك المركزى ليسجل 4.26 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك قطر الوطني 4.24جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك المصرى الخليجى 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك الاهلى الكويتى 4.26 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

و استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.20 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع .

و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك كريدى اجريكول عند 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الاهلى 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية 4.25جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

تقدم بنوك بلوم ومصر والأهلى والمشرق وعودة و كريدى اجريكول أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى مسجلا 4.26جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .

الدرهم الاماراتى جنيه اليوم الأثنين الجنيه المصري بنك

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