عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 6 في تظاهرات بـ الهند.. وسيارة نجل وزير الداخلية تدهس محتجين

صدى البلد

لقي ستة أشخاص مصرعهم عندما اندلعت أعمال عنف في ولاية أوتار براديش في الهند، اليوم الأحد، بعد أن دهست سيارة مرتبطة بوزير اتحادي مزارعين اثنين شاركا في احتجاج على قوانين الزراعة المثيرة للجدل. وزعم مزارعون أن السيارة كانت مملوكة لابن أجاي ميشرا، الذي يشغل منصب وزير داخلية الهند.

وحسب "رويترز"، وزعم مزارعون أن السيارة كانت مملوكة لابن أجاي ميشرا، الذي يشغل منصب وزير داخلية الهند. وقالوا إن المزارعين اللذين أصيبا قتلا. وقال ميشرا إن ابنه لم يكن حاضرا في الحادث، لكن السيارة التي كان يقودها 'سائقنا' فقدت السيطرة واصطدمت بالمزارعين بعد أن رشق 'مشاغبون' السيارة بالحجارة وهاجموها بالعصي والسيف.

وأضاف وزير داخلية الهند:"لو كان ابني هناك لما خرج حيا".

وفي اشتباكات لاحقة ، قُتل ثلاثة أعضاء من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند وسائق ومزارعان آخران، وفقًا لمسؤولي الحزب والشرطة.

شاهد.. قرد يثير فزع الركاب داخل مطار في الهند

إلزاميًا | الهند تضع شرطا أمام بريطانيا لدخول مواطني المملكة المتحدة

واندلعت أعمال العنف في منطقة لاكيمبور خيري على بعد نحو 130 كيلومترا شمالي لكناو عاصمة الولاية.

وقال مكتب رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوجي أديتياناث، إن التحقيق جار. وأدى الحادث إلى اندلاع مزيد من الاحتجاجات وإغلاق الطرق في بعض أجزاء الولاية، وأثار موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي من قادة المعارضة.

ومن المقرر أن يزور عدد من قادة المعارضة الوطنيين والإقليميين أسر الضحايا يوم الاثنين. في أطول احتجاج زراعي في الهند، خيم عشرات الآلاف من المزارعين لأشهر على الطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى نيودلهي لمعارضة القوانين الثلاثة. ويقولون إن التشريع سيؤدي إلى تآكل آلية طويلة الأمد تمنح المزارعين حدًا أدنى من الأسعار المضمونة للأرز والقمح.

وتقول الحكومة إن القوانين ستساعد المزارعين في الحصول على أسعار أفضل. واكتسبت الاحتجاجات زخما في أوتار براديش قبل انتخابات مجلس الولاية العام المقبل، حيث صعدت مجموعة من زعماء المزارعين ذوي النفوذ الضغط على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للتراجع عن القوانين.

الهند ولاية أوتار براديش أجاي ميشرا حزب بهاراتيا مزارعون

ترشيحاتنا

انفراد| نص تحقيقات النيابة مع "دراهم"أحد المتهمين في تهريب المهاجرين إلى إيطاليا

هل مات؟ السبب الحقيقي وراء استعانة زعيم كوريا الشمالية بشبيه له

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي ..فيديو

تغييرات في أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2022 .. تفاصيل

عبدالمنعم السيد: خدمة المدفوعات اللاتلامسية نقلة نوعية في المعاملات المالية

تمثيل من غير فلوس .. تصريحات وفاء عامر تتصدر التريند.. فيديو جراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

الإعصار شاهين.. غرق سفينة في ميناء السلطان قابوس وإنقاذ طاقمها

عريسها قتلها ليلة الحنة.. عروس قليوب تلقت 15 طعنة بجسدها.. والمتهم: أرغمونى على الزواج منها

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

مفاجأة..إسرائيل: دول إسلامية في الطريق للتطبيع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

شاب عماني يتزلج على مياه السيول وسط إعصار شاهين المدمر..فيديو

فيديو

تمثيل من غير فلوس .. تصريحات وفاء عامر تتصدر التريند.. فيديو جراف

لخريجي الكليات الحكومية والخاصة.. تفاصيل وشروط التقديم بـ الكلية الحربية |فيديو

نهاية يتمناها الجميع .. شاب تصعد روحه للسماء أثناء الصلاة

أحمد العطار يطرح أغنية "مهما تبعد".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ