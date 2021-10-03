للرفق بالحيوان.. محمود التهامي يكشف لـ صدى البلد كواليس كليب أنت مناي..فيديو

أصدر الشيخ محمود التهامي فيديو كليب جديد تحت عنوان " أنت مناي" بمناسبة اليوم العالمي للحيوان 4 أكتوبر موضحًا أن الفيديو يبين دور الإسلام فيما يخص الحيوان ورسالة منه كمنشد تعبر عن الدين الحنيف في الرفق بالحيوان.

وفي بداية الفيديو استشهد التهامي بقوله تعالى {وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38)}.. سورة الأنعام.

وقال: أنت تراهم حيوانات (كلاب الشوارع) ونحن نراهم صنع الله الذي أبدع في كل شيء علموا أولادكم الرحمة، وأن يراعوا الله في خلقه، وأن احترام الخلق من محبة الخالق قال صلى الله عليه وسلم " في كل كبد رطبة أجر.. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن الفيديو من فكرته وألحانه بمشاركة أولاده، والفكرة من الطبيعة موضحا أن أولاده يطعمون الحيوانات سواء كلاب أو قطط في المنطقة المجاورة لهم وغرس فيهم ذلك وأحبوه، ومن هنا جاءت الفكرة كفيديو لأهمية الرفق بالحيوان والكلمات من التراث، وإخراج عبدالقادر الأطرش.