أخبار الزمالك | "باملاك تيسيما" حكما لمباراة توسكر الكيني بأبطال أفريقيا.. ومسحة سلبية للاعبي اليد قبل كأس العالم للأندية

نشر “صدى البلد”، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة حول ما يدور في نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الأفريقية.

الزمالك يُجهز ترتيبات سفر بعثة الفريق إلى كينيا

أكد الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن كل الترتيبات الخاصة بسفر بعثة الفريق إلى كينيا تسير على قدم وساق من خلال التعاون المثمر مع المسئولين في وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في كينيا.

توقعات الجماهير لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لأندية كرة اليد.. فيديو





ينتظر عشاق كرة اليد في مصر والعالم مواجهة قوية بين نادي الزمالك وفريق برشلونة في بطولة كأس العالم لكرة اليد " جاوب سوكر " المقامة في الفترة بين 5 حتى 9 أكتوبر الجاري بالسعودية

لجنة الزمالك: جميع إجراءات الدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس جديد صحيحة





عقدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اجتماعا اليوم لبحث ما جاء في خطاب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة الذي وصل النادي صباح اليوم بخصوص الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

مسحة سلبية لـ يد الزمالك قبل السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية

كشف عمرو علي رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن سلبية المسحة التي خضع لها الفريق ظهر أمس للكشف عن فيروس كورونا.

باملاك تيسيما حكما للقاء الزمالك وتوسكر الكيني





أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في كينيا.