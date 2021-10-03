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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكالة الفضاء المصرية: نخطط لإنشاء مدينة على مساحة 123 فدانا.. فيديو

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية،  إنه يتم العمل على إنشاء بنية تحتية قومية في مجال الفضاء.


وأضاف "القوصي"، خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، ببرنامج الصدى"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "وكالات الفضاء الأجنبية تري فينا فرصة واعدة ونحتاج التعاون معها لكسب الخبرات"، مردفا: ""نخطط لإنشاء مدينة الفضاء المصرية على مساحة 123 فدانا".

 

وأوضح: "نسعى إلى التعاون مع دول قارة أفريقيا ومستعدون لتقديم هذا القمر لهم لكي يكون وسيلة تعليمية مهمة، مثل السودان وكينيا وأوغندا وغانا ونيجيريا دون مقابل، في إطار ريادة مصر، وستستضيف مقر وكالة الفضاء الأفريقية، وستعود إلى مصر ريادتها الأفريقية بأحسن مما كان عليه الحال في ستينات القرن الماضي.

 

وأشار الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، : "نعمل الآن على بناء مركز ضخم لتجميع واختبار الأقمار الصناعية"، مؤكدا: "نعمل على زيادة الوعي الفضائي في المجتمع المصري".
 

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