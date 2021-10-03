المدير التنفيذي لـ الزمالك: تنقية العضويات في الأندية الرياضية أمر طبيعي

لدينا 90 ألف عضوية

قال حسين السمري، المدير التنفيذي للزمالك، نعمل داخل النادى وفق اللائحة الاسترشادية المعتمدة من اللجنة الأولمبية، مؤكدًا أن كل إجراءات الجمعية العمومية لنادي الزمالك صحيحه، متابعًا أن النادي نسق مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة خطوة بخطوة لعقد الجمعية العمومية.

انعقاد الانتخابات

وأضاف حسين السمري، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، أنه جرى إعادة الدعوة لانتخابات نادي الزمالك مع نهاية شهر أكتوبر الجاري، وانعقاد الانتخابات حتى شهر ديسمبر القادم.

وأشار المدير التنفيذي للزمالك، إلى أن الدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس جديد صحيحه.

وأوضح حسين السمري، أن اللجنة ستنتهي من تنقية العضويات بالزمالك قبل نهاية شهر أكتوبر، مؤكدًا لدينا أكثر من 90 ألف عضوية في نادي الزمالك، لافتًا إلى أن تنقية العضويات في الأندية الرياضية بصفة مستمرة أمر طبيعي.